Johan Nilsson ny laglapten i Alingsås

Handboll

Den tidigare Baltichovspelaren Johan Nilsson tar steg framåt i karriären. Inför säsongen är han utsedd till ny lagkapten i Alingsås HK.



Johan Nilsson tar över kaptensbindeln efter proffsflyktade Max Darj.

– Det är en stor ära för mig och ett uppdrag som förpliktigar. Det är ett stort ansvar att vara kapten och på samma sätt som rollen måste byggas in i laget så måste jag växa in i den också. Max agerade på sitt sätt och jag måste agera på mitt, säger han..

Vad har du fått för motiv till att just du ska vara kapten?

– Det jag hört från Mikael Franzén är bland annat såklart att jag är en av de som varit här allra längst nu, och att jag har en bra attityd till match och träning samt även utanför planen. Men jag vet också att han och Max tagit beslutet tillsammans, och jag har pratat med Max rätt mycket om rollen.

Tror du att din inställning till match kommer ändras med bindeln runt armen?

– Det är klart man får en ny motivation till att spela, för det första. Det kände jag var precis vad som behövdes. Men spelmässigt ändrar jag ingenting, förutom att jag får visa vägen ännu mer. Speciellt när det går lite tyngre och när vi har så många nya som vi har den här säsongen. Jag får ta en större roll verbalt och kroppsligt, för att visa hur man agerar i AHK.