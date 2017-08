Lerums IS tappar sin skyttekung

Fotboll

Tränarbyte, mycket skador och en rad förluster – Lerums IS har fått en tuff start på säsongen i division 2. Nu siktar laget på att lyfta, men det blir utan Rasmus Karlsson.



Sex poäng på 14 spelade matcher. Steget upp till division 2 har inte blivit enkelt för Lerums IS. Det har dessutom kostat ett tränarbyte på vägen då Jim Holmelin fick sluta och de dåvarande assisterande tränarna Martin Karlsson och Dennis Karldrup fick kliva in och ta huvudansvaret.

”Luft under vingarna”

– Vi fick beskedet en tisdagskväll och på onsdagen hade vi match. Vi försökte göra det bästa av det, men förlorade den matchen. Sedan vann vi ju ett par dagar senare på Grebbestad och då fick man ju lite luft under vingarna, säger Martin Karlsson.

Ja, för av Lerums blott två segrar den här säsongen kom en mot självaste serieledarna.

– Efter den matchen var samtliga matchtröjor väldigt blöta och alla var villiga att offra ett ögonbryn. Vi gör en riktig kämparinsats, säger Karlsson.

Läget är trots allt relativt kritiskt för Lerums IS halvvägs in i säsongen. Laget ligger sist i tabellen och har just nu sex poäng upp till säker mark. Dessutom tappar laget tre spelare till höstsäsongen. Fredrik Ekman, Isaac Wigermo och lagets hittills vassaste målgörare, Rasmus Karlsson, lämnar samtliga Lerum för college i USA.

”Given startspelare”

– Rasmus har ju varit en given startspelare i flera år. Vi visste att Fredrik Ekman skulle lämna eftersom han redan gått ett år i college och bara skulle vara med under början av sommaren. Isaac Wigermo har ju varit i startelvan en del matcher och det är klart att det är tre tunga avbräck, säger Martin Karlsson.

Lerum har också haft en hel del skadeproblem under våren, men LIS-tränaren ser ändå ljust på att kunna få tillbaka ett par pjäser till hösten. Inte minst lagkaptenen Tobias Pettersson som både dragits med skador och sjukdomar.

– Vi har haft otur med skadebiten hittills.

Hur har det känts rent spelmässigt så här långt?

– Vi har fått jobba väldigt hårt i defensiven, vilket har gjort att vi inte riktigt orkat ställa om till anfall sedan. Vi hamnar lågt med mittfältet för att försvara oss och då blir vägen till offensiven lång.

Hur har uppehållet sett ut för er?

– Egen träning ett tag och sedan en väldigt tuff första vecka med mycket kondition.

Hur ser du på hösten?

– Vi har bara ett mål och det är att hålla oss kvar. Vi ska göra allt vi kan för att kunna ta trepoängare så att vi tar oss över strecket, säger Martin Karlsson.

Föll i höstpremiären

Lerums IS sparkade under helgen i gång sin höst med bortamöte mot Skoftebyn. Hemmalaget tog ledningen i matchen med 1–0 i den första halvleken. LIS skulle skriva in sig i målprotokollet under matchens andra halva genom Christoffer Skogum, men det hjälte föga då Skoftebyn vann matchen med 2–1.