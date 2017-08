Lerumsborna är med och gör skillnad i Kenya

Lerum

Lerumsprojektet blomstrar – mängder av kenyanska tjejer får menskoppar vilket leder till att de har samma möjlighet till skolgång som killarna.

Dessutom är fler års framtid redan säkrad.



När menskoppsprojektets grundare Christina Lundin avled tog en arbetsgrupp från Lerum Aspen Rotary klubb med Jeanette Andersson, Jeanette Gynning, Mats Terborn, Lena Alervall, Bengt-Olof Fagerström, Christer Liljenberg och Silvana Ljung över.

– Det är ett bra team som förvaltar Christinas projekt efter bästa förmåga, säger Mats.

– Men det är inte bara vårt utan hela klubbens projekt, och det är viktigt att poängtera, konstaterar Jeanette Andersson.

Silvana inflikar:

– Det är med stolthet vi har tagit oss an det här.

– Verkligen, vi gör nytta och får glädjen av att göra nytta för andra, tillägger Jeanette.

Ett tydligt tänk

Hon fortsätter att berätta att det hela tiden har funnits ett tydligt tänk på att syftet med projektet ska vara i fokus. Målet är att flickorna i LungaLunga i Kenya ska få samma möjlighet till utbildning som pojkar:

– Christina tog med oss ut på resan som vi nu får fullfölja. Vi är gynnade som får vara med. Det är så fantastiskt häftigt att få vara delaktig i att ge en flicka möjlighet att gå i skolan och få utbildning på samma sätt som pojkarna får utbildning. Det kan spela stor roll för den enskilda personen.

Om gruppen ska göra några förändringar gör de ett ordentligt researcharbete in-nan. Som till exempel när man beslutade sig för att i startpaketet förutom menskoppen också lägga i ett kokkärl och fyra steriliseringstabletter, för rengöring.

– Vi förankrade det i klubben här i Lerum, hos dem som arbetar med Ruby Cup (som tillverkar menskopparna) och med personer som arbetar med oss på plats i Kenya. Det kändes viktigt att involvera så många som möjligt, och även prata med dem som samarbetar med oss i Afrika, för att det ska bli hållbart och så bra som möjligt, säger Mats

Ursprungliga form

Lerumsprojektet betalade också för att personal som arbetar på Ruby Cup i Nairobi skulle åka till LungaLunga för att presentera de nya startpaketen.

De är också noga med att behålla projektet i sin ursprungliga form.

– Det blir lätt att vi kommer på olika saker som också skulle behövas där nere, för behoven är så oerhört stora. Men vi har bestämt att det här projektet inte får flaxa ut för mycket, för då tappar man fokus och det blir inte bra. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta mot det mål som alltid har varit, säger Bengt-Olof.

En viktig nyckelperson är Bendettah Muttina, som arbetar på kvinnocentret i LungaLunga i Kenya där Christina Lundin volontärarbetade. Lerumsgruppen har fin kontakt med henne, även detta säkerställde Christina när hon innan sin död bjöd hit Bendettah för att bland annat presentera henne för de andra inblandade.

– Bendettah är eldsjälen i LungaLunga, om vi inte hade haft henne hade det inte fungerat, konstaterar Jeanette.

– Det var oerhört värdefullt att hon kom hit så att vi fick träffa varandra. Och jag tror att hon känner starkt att vi finns här för henne, tillägger Mats.

Pengarna kommer in dels genom månadsgivare och genom att personer vid något tillfälle sätter in pengar. Gruppen är också ute och föreläser om projektet, och kommer gärna till skolor, föreningar eller företag i kommunen. Ett annat sätt att fullfölja projektet är väskförsäljning. Väskorna sys upp i Kenya, vilket dels ger sömmerskorna arbete och dels innebär pengar till att köpa in menskoppar med tillbehör.

Varje HSQ-kit (Health Safety Quality) kostar 200 kronor. Från det att projektet startade har 600 menskoppar skänkts.

– Något annat som känns väldigt bra är att vi redan har säkerställt projektet för flera år framöver. Men det innebär inte att det behovet är täckt, vi vill gärna att Lerumsborna skänker pengar eller köper väskor så att vi kan hjälpa ännu fler, säger Mats.