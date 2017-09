Dags att runda Mjörn på cykel

GRÅBO

På söndag är det dags för årets upplaga av Mjörn Runt – fram till startdags finns det fortfarande möjlighet att efteranmäla sig.



Precis som under fjolåret finns det i år tre sträckor – tre, sex och tio mil – att välja bland för dem som vill cykla Mjörn Runt på söndag. Den kortaste sträckan är den så kallade familjerundan.

– Den är för barn som cyklar tillsammans med förälder, säger Dave Heineman i Alingsås CK som arrangerar loppet ihop med Långared Bois.

Familjerundan går ut från Alingsås via Kungälvsvägen och sedan vidare förbi Anten, Vänga, Vagnshed och via Fly in till Alingsås.

Följebil på familjerunda

– Vi är rädda om våra barn och har med oss en följebil på Kungälvsvägen, säger Dave om familjerundan som hade sin premiär under fjolåret.

I övrigt rullar Mjörn Runt på som vanligt när det gäller de båda längre sträckorna. Starten går vid Estrad och cyklisterna kör sedan till Hemsjö och vidare mot Tollered, Floda, Stenkullen, Gråbo, Sjövik och fram till Brobacka där sexmilscyklisterna viker av in mot Alingsås. De som cyklar tio mil fortsätter vidare mot Erska, Loo, Långared, Vänga och sedan förbi Fly in till Alingsås.

Servicebil för cyklister

Vätske- och matdepåer finns för cyklisterna utmed banan. Och hjälp finns för den som har en krånglande cykel.

– Det finns fem servicebilar som kör utmed banan. Får man problem med cykeln är det bara att stanna till och invänta en servicebil, säger Dave Heineman.

Vad är tjusningen med att cykla runt Mjörn?

– Det är väldigt fin natur runt banan. Jag vill slå ett slag för cykelvägen på den gamla banvallen mellan Gråbo och Sjövik – det är en riktig pärla att cykla där, säger Dave Heineman.

Cykling för alla

Drygt 350 cyklister är förhandsanmälda till årets upplaga av Mjörn Runt, men det finns möjlighet att efteranmäla sig under söndagen fram till start.

– Vi hoppas på 400-500 deltagare, säger Dave som poängterar att loppet är till för alla.

– Alla kan vara med och cykla. Från de som jagar en bra tid till de som packar med sig en filt och stannar till och fikar i en skogsbacke utmed banan.