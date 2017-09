Dags att ta steget upp i ettan

Handboll

Tre kval – tre besvikelser. Efter att ha snubblat på mållinjen tre säsonger i rad är målet nu att ta steget upp i division 1. Baltichov har haft en stor omsättning på spelare och i premiären på söndag får laget ett kvitto på var man står.



Bollstå inleder söndagens träning i Förbohallen. En klassisk gympalektionslek, om än i något mer fysisk tappning än skolvarianten. Det är en hel del brottningsmatcher och mycket skratt. Leken har ersatt fotboll som uppvärmning på träningarna, men det är knappast den största förändringen hos Baltichovs herrar.

– Det är mycket nytt med många nya spelare och det återstår att se hur bra vi är, men det känns som att vi har lite mera bredd, vi har fått in lite spetsspelare, säger Anton Svensson, vikarierande lagkapten under delar av förra säsongen som nu fått överta bindeln efter Johan Olausson som nu gått in i tränarstaben.

Åtta spelare har slutat eller gått till andra klubbar medan sex spelare har tillkommit. Baltichov har fått nya spelare på alla positioner utom målvakt. På mittsex har laget en helt ny uppställning. Där spelade Alexander Nielsen och Anton Blidberg, två tongivande spelare som ersatts av Anton Brenevik och Daniel Wislander.

– De är en annan typ av linjespelare med mer speed, förklarar Anton Svensson.

Daniel är son till handbollslegendaren Magnus Wislander och det finns ytterligare ett nyförvärv med landslagsmeriterade familjemedlemmar. Daniel Wikensten är lillebror till den mångåriga Sävehofsspelaren Jenny Wikensten. Övriga nyförvärv är Max Bågenholm, Alex Erixon och Baltichovfostrade Hannes Rybo (läs mer i artikeln nedan).

Ska vara hänsynslösa

Nya tränaren Martin Thyr ser fram emot seriepremiären hemma mot Skara på söndag. Han är nyfiken på att se vad nyförvärven bidrar med, men lika nyfiken på att se hur en lång och hård försäsong utvecklat de befintliga spelarna.

– Vi får se hur långt vi kommit. Vi har blandat och gett i träningsmatcherna, men i träningsmatcher blir det aldrig den där intensiteten och hänsynslösheten att göra mål till vilket pris som helst.

Målet för säsongen är att ta steget upp till ettan.

– Det är inget att hymla om att det är den målsättningen vi har även om det inte är något vi pratar om varje dag. Men vi vill utvecklas och föreningen vill att vi ska ta oss till division 1, säger Martin Thyr.

Och det där med kval är en besvärlig historia, där Baltichov tycks ha förtvivlat svårt att få marginalerna på rätt sida. Så varför inte göra som målvakten Henrik Widlund föreslår och ta den ”enkla” vägen.

– Vinner vi serien så slipper vi kval, jag tycker att det är det vi får sikta på.

Anton Svensson instämmer.

– Jag hoppas verkligen att vi tar steget direkt, det känns som att det är dags nu.

NYFÖRVÄRV

Hannes Rybo 9M kommer närmast från Önnereds HK (moderklubb IK Baltichov) 24 år

Daniel Wislander M6 kommer närmast från GIK Wasaiterna 21 år

Daniel Wikensten V6 kommer närmast Sävedalens HK 23 år (spelat i Säehofs A-lag)

Alex Erixon H6/H9 kommer närmast från HP Warta 24 år

Anton Brenevik M6 haft uppehåll på ca 2 år 25 år

Max Bågenholm 9M kommer från IK Sävehof 18 år



FÖRLUSTER

Alexander Nielsen, slutat

Anton Blidberg, slutat

Niklas Niiström, slutat

Johan Wennerbeck, slutat

William Stenbäcken Gegerfeldt, slutat

Robin Elfström, slutat

Oscar Jönbrink, klubb ej klar

Erik Lissmatz, Sörhaga



LEDARTEAMET

Martin Thyr, huvudansvarig. Förflutet i RIK både som spelare och ledare.

Mattias Gustafsson, assisterande. Förflutet i RIK, BK Heid och Kärra som spelare.

Johan Olausson, assisterande. Många år som spelare i IK Baltichov

Ingemar Celander, lagledare