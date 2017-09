Dags för konstvandring i Norsesund

Norsesund

På lördag inleds årets upplaga av Norsesunds konstvandring. I år tar Norsesundsgruppen farväl av det snart rivna Norsesunds karosseri genom att där bjuda på en gedigen samlingsutställning med inbjudna konstnärer som tidigare haft en koppling till föreningen



– Det känns kul att ha fått med några återvändare. En del av dem är idag väldigt väletablerade konstnärer som verkar långt utanför Norsesund, säger Agneta Segerfelt, från arrangören Norsesundsgruppen Konst & Kultur.

Bidrar till bredd

De konstnärer som bjudits in till karosseriet, som alltså ska rivas och därför nu huserar konstvandringens samlingsutställning för sista gången, är Ola Åstrand, Christina Wester Frendin, Håkan Wester, Majlis Davidson, Magnus Gramén och Magnus Malmsten.

Medverkar gör också 16-åriga Milad Wasouff som kom till Sverige från Syrien för bara fem månader sedan. En annan långväga gäst är Kavita Libby Savran från Israel som verkar i Norsesund för en tid.

– Tillsammans visar det här gänget på en större bredd än vad vi som egen grupp kan åstadkomma, säger Agneta Segerfelt.

Flera verk utomhus

Totalt medverkar ett tjugotal konstnärer i MORE is MORE, som är titeln för samlingsutställningen. Besökarna kommer kunna ta del av måleri, grafik, teckning, foto, skulptur, keramik, platsspecifika installationer och performance.

En del av konstnärerna håller också öppet sina ateljéer gallerier för den som vill konstvandra. På vägen tar man också del av det tredje ben arrangemanget står på – utomhusprojektet. Där visar ett tjugotal deltagare, vuxna, barn, etablerade och oetablerade konstnärer, sina tolkningar av temat ”Vi sitter vid samma bord”.

Nya tankar

Att årets samlingsutställning blir den sista som arrangeras i karosseriet menar Agneta Segerfelt inte påverkar att arrangemanget kan leva vidare och frodas.

– Det är dags att göra någonting annat, oavsett rivningen, och hitta en ny form. Förra året slog vi ihop två föreningar och blev Norsesundsgruppen Konst & Kultur. Det öppnar för att konstvandringen kanske kan vara något mer, en kulturvandring? Det tycker jag personligen är jättespännande, även om vi inte är klara med de tankarna.

Norsesunds konstvandring pågår helgerna 9-10 september och 16-17 september.