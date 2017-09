Dismissed mot nya mål

Lerum

Ny skiva. Nytt ljud. Och ny konstellation.

Dismissed har landat efter framgångarna i Melodifestivalen och strävar nu efter nya mål.



Rockbandet Dismissed släppte nyligen albumet Heads held high och singeln Lonely way to die. Med på albumet är även tidigare singeln Leave it under water och Hearts align, Melodifestivalsbidraget, med.

Ger ni ut skivan själva eller har ni skivbolag?

– Skivbolag, men det är inte vi som har dem det är de som har oss, säger sångaren Tor Höglund med ett leende.

Till åtminstone det här och nästa album arbetar de också med en mycket kompetent producent, Martin Sandvik från Hardcore Superstar.

– Det känns oerhört bra. Vi klickar bra med Martin som person och så är han dessutom en oerhört duktig producent, säger Johan Carlsson, trummor och kör, och de andra instämmer.

Annorlunda

Dismissed är glada över sin medverkan i Melodifestivalen.

– Det var en väldigt speciell upplevelse, säger Johan

– Ja, det var lång förberedelsetid men när det väl var dags så gick allt jättesnabbt. Och jag tycker att det blev jättebra, säger Tor.

– Verkligen, vi överraskade oss själva, tillägger Freddie van Eijsden, gitarr och kör.

Både Johan och Tor var sjuka när de uppträdde i sin deltävling.

– Jag hade hög feber och frossa. Är inte det typiskt, undrar Tor med frågande blick och höjda ögonbryn.

Han fortsätter:

– Vi hade gjort allt för att inte bli sjuka, försökt att inte utsätta oss för smitta och ätit apelsin och ingefära varje dag och så blev vi sjuka ändå.

Ösigt

De hade repeterat mängder av gånger så uppträdandet satt i ryggmärgen. Och när det väl var dags att gå upp på scen lyckades de hitta fokus för det tre minuter långa uppträdandet. Det blev ännu bättre när de uppträdde i andra chansen, men trots detta tog de sig inte vidare till finalen.

Det var Ola Salo, frontman för The Ark, som skrev bidraget som Dismissed tävlade med i Melodifestivalen.

Skulle ni vilja vara med i Melodifestivalen igen?

– Ja, under rätt förutsättningar, svarar Freddie.

Sedan i våras har Dismissed uppträtt på en rad pridefestivaler, mellan tio och femton stycken. Härnäst väntar några spelningar, varav någon kommer att ske i Göteborg. Men det är inte helt klart var och när ännu.

Vilken är er roligaste spelning?

– Det var på färjan Viking Line. Fullt ös på både oss och folket, svarar Tor med ett leende.

Bandet har stark förankring i kommunen, samtliga medlemmar växte upp och gick i skola här och en av dem bor fortfarande kvar. Från att ha varit en kvartett är bandet nu en trio. Tidigare medlemmen Douglas Woodbridge är inte längre med.

Samtliga är heltidsmusiker.

– Vi repar sex till sju timmar varje dag, säger Freddie.

Nu arbetar de med nästa album. Och har målet inställt högt.

– Rent musikaliskt är vårt mål att göra ganska tydlig musik. Vi har anammat någon slags tänkande kärna i varje låt och har försökt att nå ut med budskapet så rakt och tydligt som möjligt, säger Tor och fortsätter:

– Målet för bandet är ett annat. Vi tycker om mindre klubbspelningar med mycket nerv. Vill ha en oförutsägbarhet och vara lite mer otydliga på scen.

Internationellt

Musikerna vill också nå ut till lyssnare i fler länder.

– Vi skulle gärna vilja uppträda i Sydamerika och Asien, säger Tor.

– Rockscenen är särskilt stark i Sydamerika, det är som det var här på 80- och 90-talen, tillägger Johan.

De beskriver sin fanskara som har utökats betydligt efter Melodifestivalen.

– De är helt fantastiska. Vi hade ett fan som var och såg oss i Ystad för att sedan komma på nästa spelning, två dagar senare, i Stockholm, säger Johan.

– Det gör att vi känner att vi på riktigt är på väg någonstans. Vi blir rörda när sådana saker händer, tillägger Tor.

Bandet, som har en tydlig androgyn framtoning, får också mycket mejl. En hel del är väldigt privata. Och ett tydligt tema är att de som skriver har en önskan att våga vara lite mer som de egentligen vill vara.

– De skriver att när de ser oss uppträda känns det som att de får stöd från någon de aldrig träffat, men att det ändå känns som ett stöd, säger Johan.