Kommunen vill ha hemligt avtal

Lerum

Efter en långvarig och omtalad tvist vill Lerums kommun nu ingå ett förlikningsavtal med Systemteknik, vars ägare dock vägrar skriva under.

I avtalet finns bland annat en punkt som säger att de båda parterna förbinder sig att för all framtid inte avslöja förekomsten av eller innehållet i avtalet.



Hösten 2014 polisanmälde Lerums kommun Carl-Anders Hilmarch för att han i sitt företag Systemteknik skulle ha skickat fakturor med för höga belopp.

Åklagaren Jonas Almström inledde förundersökning. Men ett drygt år senare, i december 2015, meddelade han att han hade lagt ner brottmålsutredningen eftersom bedrägeribrott inte gick att styrka.

Omfattande tvister

Tvisten har fortsatt under åren som gått. Och nu har alltså kommunen erbjudit förlikning. Enligt förlikningsavtalet ska Systemteknik efterge samtliga fodringar på kommunen, företaget ska även betala kommunens kostnader i tvisten samt kostnader för revisionsgranskning, totalt 1,5 miljoner kronor. Då kommer kommunen motkrav på uppskattat 6 240 000 kronor också anses reglerade.

Varför vill kommunen ingå avtalet?

– Att föra process i domstol är kostsamt och tidsödande, i den här typen av oerhört omfattande tvister bör man som regel undersöka att ingå förlikningsavtal, svarar Maria Egerlund Fletcher, upphandlingsjurist.

I avtalet står det ”kommunen och Systemteknik förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja innehållet i eller förekomsten av detta avtal.” Undantag i sekretesskyldighet gäller dock upplysningar som kommunen måste röja enligt lag, förordning, domstols- eller myndighetsbeslut. Och då gäller inte sekretessen för Systemteknik heller.

Varför föreslog ni sekretess?

– Det hade enbart att göra med att kommunen ville omhänderta Systemtekniks intressen och möjliggöra att Systemteknik kunde acceptera kommunens förslag. Det hade inte överhuvudtaget att göra med att kommunen inte kunde stå för förslaget eller att kommunen ville undanhålla information från allmänheten, svarar Maria Egerlund Fletcher.

Erkänna allvarliga fel

Systemteknik ska enligt förlikningsavtalet också erkänna att företaget har gjort sig skyldig till allvarliga fel i sin yrkesutövning under utförande av arbete. Därför ska man under två år avstå från att lägga anbud och åta sig uppdrag som underentreprenör i samtliga upphandlingar som kommunen genomför under perioden. Bryter företaget mot denna punkt blir det vite på en miljon kronor i varje enskilt fall.

– Det var på grund av denna klausul som kommunen föreslog sekretess. Kommunens bedömning var att Systemteknik inte skulle gå med på det om inte sekretess gällde för avtalet, säger Maria Egerlund Fletcher.

I avtalet står det också att om kommunen eller Systemteknik bryter mot sekretessförbindelsen ”skall avtalsbrytande part, för varje gång så sker, till den andra parten utge vite med 100 000 kronor.”

Systemtekniks ägare vägrade skriva under:

– I en förlikning både ger och tar man, som vi ser det är det bara vi som ger i det här avtalet, säger Carl-Anders Hilmarch.