Lerig löparfest i Sjövik

Löpning

Det blev hemmaseger i herrklassen i lördagens Risveden terräng. Sjöviksbon Medhane Tumzghi,en 18-åring som otroligt nog bara har ett halvt års träning bakom sig, tog sin första seger i tävlingen. På damsidan blev det tredje vinsten för Sara Kruse-Eén.



Efter åtskilligt regn under natten före tävlingen, inleddes evenemanget med ungdomslopp över 1,5 kilometer och tre kilometer i duggregn. Men när tävlingen pågått en timme, var regnet över och 18,6-kilometersloppet kunde starta. Medhane Tumzghi som tävlar för Lerum Friidrott tog ledningen i herrloppet ganska snart och blev ensam i täten efter en halv mil. I mål var han en och en halv minut före tvåan Andreas Lundblad.

Väggentävling

Händelseutveckling var likartad bland kvinnorna, där Sara Kruse-Eén från Aktivitus Sports Club tog kommandot från början. Efter ungefär sju kilometers löpning hade löparna nått fram till den så kallade väggen, där banan stiger 50 meter under 200 meters väg upp till Klevsjö loft, och där togs tid från backens början till dess krön, för att få fram en Loftets drottning respektive kung.

I damloppet var det ledande Kruse-Eén som var snabbast uppför.

– Jag tänkte inte speciellt på det här priset, utan antog bara att jag skulle vinna det, om inte någon av de andra satsade enbart på just backen, säger Sara, som tyckte att det var roligt med ett nytt inslag i arrangemanget.

Men bland herrarna verkade några deltagare ha riktat in sig speciellt på just backtävlingen, så slutsegraren Medhane Tumzghi blev inte bättre än tia på den delsträckan, som vanns av Mattias Grahn från Jogg. Grahn slutade på 50:e plats totalt.

Hala spänger

För Sara Kruse-Eén med segertiden 1.22,37 gick det knappa minut långsammare än när hon vann tävlingen ifjol.

– Det var det blöta underlaget som gjorde skillnaden, man får vara lite försiktigare på spängerna, sa den särklassiga damvinnaren. Hon var drygt sex minuter före tvåan Petra Klevmar Vånder, Fysioterapicentrum. Trea blev Maja Bremell, Jonsered, och på fjärde plats följde Åsa Hedström från Skogshjortarna i Alingsås.

Herrarnas lagtävling vanns av Solvikingarna med Johannes Öhlin, Joakim Röstlund och Andreas Magnusson, före IK Lerum Friidrott, som istället var bästa laget i den kvinnliga tävlingen. Vinnarlaget bestod av Karin Alvstad, Ulla Norlin och Annika Ivarsson.

Ungdomarna gladde med pigga lopp i 3 kilometer för klasserna 11 och 13 år. I åldrarna 7-10 år löpte man 1 500 meter, och årets nyhet på barnsidan var 300 meter för åldrarna 2-6 år. I den sistnämnda åldersklassen blev det en rolig tillställning utan tidtagning där barn, deras äldre syskon, eller föräldrar tog sig runt banan på gräsplanen.

Snabb dansare

Flera lokala förmågor utmärkte sig i barnloppen. Lekstorps IF, Lerums IS, Lerums Karateklubb och Sjöviks SK fick fina placeringar. Adam Sörqvist från Sävedalens AIK var snabbast av alla på 3 kilometer när han vann 13-årsklassen med fina 11,38. Alingsås IF fick en förstaplats genom jämnåriga Elin Eisner. Bland nioårsflickorna kom Wilma Agerskog från Björboholm tvåa.

– Det gick bra att springa i dag, berättar Wilma. I fjol vann hon sin tävling och för tre år sedan blev hon trea. Men hon tränar inte löpning, utan hämtar sin löpförmåga från en annan träningsform.

– Jag dansar i Alingsås, förklarar hon.

Tävlingsledaren Mattias Balkander var nöjd med årets tävling.

– Vi hade 800 anmälda, liksom förra året. Det får vi vara mycket nöjda med, i all konkurrens från andra lopp. Kanske blev det lite färre efteranmälningar på tävlingsdagen efter allt regn, men på det stora hela var det ungefär som tidigare på den punkten.

Stolt arrangör

Risveden terräng är det stora evenemanget i lilla Sjövik, många är engagerade och Mattias är glad över att tävlingen behåller placeringen som kommunens största återkommande arrangemang för vuxna.

– Det betyder kanske inget särskilt i Lerum, men för oss i Sjövik är det en kul grej.