Sophämtning som vanligt

Lerum

RenoNorden fortsätter sin verksamhet i Sverige som vanligt. Att bolagets norgedel nu kommer att försättas i konkurs ska inte påverka sophämtningen i Lerum.

Enligt ett pressmeddelande från RenoNorden har det norska bolaget RenoNorden AS inte haft framgång i sina förhandlingar med berörda kommuner om att försöka avsluta de olönsamma kontrakt som härstammar från 2015 och 2016.

Bolaget har informerat moderbolaget RenoNorden ASA och långivarna om detta.

Koncernens långivare, DNB och Den Danske Bank, har till följd av detta meddelat att finansieringen för norska bolaget RenoNorden AS och moderbolaget RenoNorden ASA avslutas. RenoNorden AS och RenoNorden ASA kommer därför snarast lämna in ansökan om konkurs.

DNB och Den Danske Bank har samtidigt uppgett att de avser att erbjuda fortsatt finansiering till dotterbolagen i Sverige, Danmark och Finland för att stödja deras fortsatta verksamhet. Den fortsatta dialogen beträffande detta kommer att ske direkt mellan bankerna och vart och ett av dotterbolagen. Enligt pressmeddelande har RenoNorden i dessa tre länder även var för sig positivt eget kapital, stabil orderportfölj, och goda framtidsutsikter.

I Sverige arbetar RenoNorden AB därmed vidare. Företaget och dess anställda fortsätter således att samla in avfall i enlighet med avtalsvillkoren.

RenoNorden meddelar att anställda medarbetare i Sverige, kunder, leverantörer och kommuninvånare kommer inte att påverkas av konkursen för RenoNorden ASA och RenoNorden AS.