Designer skänker del av försäljningen till Rosa Bandet

Gråbo

Liselotte Klingener, designer och tillverkare av smycken, skänker en del av sin försäljning under oktober månad till Rosa Bandet.

Förra året skänkte hon 5 000 kronor.



– Det startade egentligen förra året när en av mina äldsta barndomskamrater berättade att hon hade fått beskedet att hon hade en stor elakartad tumör i ena bröstet, säger Liselotte Klingener och fortsätter:

– Hon skulle få den starkaste behandlingen under två dagar i just oktober och i min maktlöshet ville jag försöka göra något för henne och alla andra som drabbas, vilket ledde till att jag bestämde mig för att under dessa två dagar skänka all försäljning av mitt smycke Oändlig Kärlek till Rosa Bandet.

Fick ärofyllt uppdrag

Under en av de två dagarna fick hon ett samtal från Rotary, som meddelade att hon för tredje året fick det ärofyllda uppdraget att smycka årets luciakandidater.

– Genom beställningen kunde jag skänka hela 5 000 kronor till Rosa Bandet, säger Liselotte Klingener.

Hennes väns fortsatta behandling gick bra och tumören försvann.

– Men jag vill fortsätta att ge mitt bidrag till forskningen så att fler och fler kan bli friska.

I år skänker hon tio procent av all försäljning av hela smyckesserien Oändlig Kärlek under hela oktober, hittills har hon fått in 1 000 kronor.