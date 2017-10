Lerum

Natten till tisdag försöker två personer med hjälp av en cirkelsåg forcera dörren in till Handelsbanken vid centrumpassagen i Lerum. Personerna misslyckas att ta sig in och ses springa från platsen. I nuläget saknar polisen misstänkta men har skrivit en anmälan om försök till grov stöld. Man kommer att genomföra en teknisk undersökning under dagen.