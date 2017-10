Polis varnar för blomstertrick

Floda

Polis har fått in flera rapporter om personer som knackar på hemma hos äldre personer och lämnar över blommor, som de sedan kräver betalt för.



Under oktober har det rapporterats om fem händelser där äldre personer har fått besök i sina bostäder av personer som vill lämna över rosor. När blomman är överlämnad har mottagaren krävts på pengar av den som knackat på. Vilka som ligger bakom händelserna är oklart.

– I något fall har de uppgett att de kommer från en organisation eller liknande eller att det är för att stödja välgörenhet, säger Lotta Jofjord vid Alingsåspolisen.

Vill ha betalt

Under oktober har det i Alingsåspolisens område rapporterats om en händelse i Floda, tre stycken i Sollebrunn och i början av veckan fick polis in uppgifter om en liknande händelse som inträffade i Alingsås under fredagen.

Än så länge är uppgifterna om händelserna vaga. Men mottagarna ska ha uppmanats att betala någon hundralapp i ersättning, och för att sätta press på mottagaren ska det ha påståtts att andra personer i grannskapet har betalat för blommor.

”Riktar in sig på äldre”

Polis kan i nuläget inte svara på om det handlar om en avancerad form av bedrägeri, eller om det är personer som förbereder sig för stöld eller annan brottslighet.

– De riktar in sig på äldre personer, men vi vet inte vad syftet är. Det är oklart om de har fått med sig några pengar eller inte. Vi har ingen anmälan om brott utan det som har kommit in är skriftliga tips, säger Lotta Jofjord.

Efterlyser uppgifter

Polisens uppmaning är att inte ta emot blommor från okända personer som knackar på i bostäder. Än mindre ska man släppa in främmande personer i sitt hem. Blomsterbud från blomsteraffärer brukar vanligtvis höra av sig på telefon innan blommorna ska levereras.

Polisen uppmanar den som har varit utsatt för liknande händelser att hör av sig, allt för att de ska ha en möjlighet att kartlägga vad det handlar om för verksamhet.

– Det kan finnas ett stort mörkertal, säger Lotta Jofjord.