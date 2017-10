Seriesegern långt borta för TIF

Fotboll

Tollereds IF tappade viktiga poäng när man bara fick 0–0 i fredagens bortamatch mot tabelljumbon Partille IF. Samtidigt vann Bergums IF och skaffade sig en serieledning med fyra poäng med två matcher kvar.

På lördag väntar tabelltrean Bergsjö IF på hemmaplan och där krävs en seger för att behålla andraplatsen. Då får Tollered klara sig utan Johan Schultz som fick rött kort i den 88:e minuten. Ytterligare fyra spelare blev varnade.

I andra änden av tabellen tog Lekstorps IF en viktig seger mot Croatia Göteborg med 3–0 efter mål av Simon Bodehed, Tommy Malmqvist och Joakim Remler. Omgångens resultat betyder att bottenlagen Lekstorp, Croatia Göteborg och Partille har 16 poäng var.