Tuff säsong för många fotbollslag

Fotboll

Tre av kommunens sju A-lag kom sist i sina serier. Både Lerums IS herrar och damer samt Lekstorps IF:s herrar får slicka såren efter en lång rad med förluster. Tollered IS herrar svarade för den starkaste insatsen med en andraplats och nu väntar man på besked om kval. Vi har talat med tränarna som summerar säsongen.

TOLLEREDS IF/FLODA BOIF

Division 3 damer

Placering: Fyra.

Spelare som imponerat: Clara Wernbo, ”hon vinner vår skytteliga överlägset och är med i toppen i seriens skytteliga. Det är bra gjort”.

Mål inför säsongen: Ha kul och vinna så många matcher som möjligt, samt spela en attraktiv fotboll.

Segern med 0–1 borta mot Älvsborg i sista matchen innebär att Floda/Tollered slutar fyra i serien. Lagets främsta målskytt Clara Wernbo gjorde matchens enda mål med sitt 15:e mål, med det blev hon delad fyra i seriens skytteliga.

När tränaren Tomas Granbom ska summera säsongens spel tycker han att det har gått upp och ner.

– Vi hamnar ungefär på samma plats som förra året (trea). Några lag har dragit sig ur, men det har varit en svårare serie med Jitex andralag som kommit upp, säger han.

Tollered/Floda har dock inte fokuserat på någon tabellplacering. Det viktigaste har varit att man behållit en stor trupp, som inför säsongen fylldes på med ett tiotal spelare från Lerums IS. Ingen har meddelat att de ska sluta och förhoppningen är snarare ett par nyförvärv till.

– Vi var 29-30 spelare när vi startade och vi är lika många när vi slutar. Föreningen har lyckats driva två lag och det är det inte så många damlag som klarar, säger han.

Och det har varit stor konkurrens om platserna i startelvan.

– Vi har i stort sett använt alla spelare i både division 3 och 4. Det är en jämn trupp.

Åtminstone en del spelare förväntade sig tydliga grupperingar i och med truppens många nykomlingar, som i praktiken nästan var en sammanslagning med Lerums IS. Men spelarna blev snabbt sammansvetsade.

– Tjejerna har hållit på med olika aktiviteter hela året och nu ska alla åka till Köpenhamn ihop, säger Tomas Granbom.

LERUMS IS

Division 3 damer

Placering: 9:a (sist).

Spelare som imponerat: Målvakten Clara Forsberg som kom tillbaka under säsongen och de lite äldre och mer rutinerade spelarna Therese Rosander, Mikaela Stenholm och Julia Svensson. ”De har inte kunnat spela alla matcher, men det har varit ett lite annat spel med dem på planen”.

Mål inför säsongen: Behålla truppen intakt till nästa säsong och etablera juniorspelarna på seniornivå.

När i princip alla seniorspelare lämnade Lerums damlag inför säsongen stod juniorerna inför ett val. Spela kvar i juniorserien eller ta steget upp till seniornivå. Valet föll på det senare.

– Att det skulle bli som det blev fanns väl inte riktigt med i tankarna. Hade vi vetat att det skulle bli 16 raka förluster så hade vi kanske inte gjort det, säger tränaren Hans Mossberg.

Det blev alltså inte en enda poäng och 9–71 i målskillnad vilket tärt på motivationen.

– Men trenden har varit bättre på hösten. Då har inte siffrorna varit så stora utan istället har matcherna slutat 0–2, 1–3 och 1–2. Vi har spelat jämna matcher som kunnat gå åt ena eller andra hållet.

En faktor som även försvårat är att startelvan varierat från match till match och man har slussat in ännu yngre spelare födda -02 och -03. Hans Mossberg tycker trots allt att spelarna visat en mental styrka.

– Jag tycker att det är starkt att gå ut den 17:e matchen efter 16 raka förluster och skaka Jitex (serievinnaren) i sista matchen, säger han.

Många av F02:orna imponerade när de gjorde seniordebut och nu slås hela F02-lagets trupp med 13-14 spelare ihop med damlaget och skapar en stor träningsgrupp inför nästa säsong. Trots jumboplatsen lutar det åt en ny säsong i division 3.

– Nu avslutar vi med ett träningsläger i Spanien på novemberlovet. Det har varit en kämpig säsong men vi vill avsluta med något positivt, säger Hans Mossberg.

LERUMS IS

Division 2 herrar

Placering: 14:e (sist).

Spelare som imponerat: Tobias Petersson, lagkaptenen som är klok i sina analyser och hjälper och pushar lagkamraterna, samt målvakterna Johan Karlsson och Jonathan Tobiasson.

Mål inför säsongen: Hänga kvar i division 2.

Lerums IS avslutade snyggt med en seger med 1–2 borta mot Vänersborgs IF i söndags. Men sedan flera omgångar har det varit klart att LIS åker raka vägen tillbaka till division 3.

– Om jag ska beskriva säsongen med ett ord så har den varit tuff, säger tränaren Martin Karlsson.

Målet var att inte tillhöra de två nedflyttningslagen, men det saknades till sist hela elva poäng upp till strecket.

– Det är klart att det är ett misslyckande för oss, säger Martin Karlsson, som ändå ger beröm till både spelare och ledarkollegor som hållit kämpaglöd och humör uppe.

– Vi var medvetna om att det skulle bli en tuff utmaning. Vi kör med en hemvävd budgetvariant medan andra lag värvar friskt och har en mycket större ekonomisk kostym.

Slutet av maj blev turbulent när tränaren Jim Holmelin fick sparken.

– Jag, Dennis Kaldrup och Jim Lundqvist som var ledare då fick reda på detta på en tisdagskväll och redan på torsdagen skulle vi möta Uddevalla. Inombords kändes det lite rörigt ett tag, men utåt behöll vi lugnet. Jag tycker ändå att Björn Turndal (sportchefen) skötte det snyggt och vi hade ett möte med lagkaptenen Tobias Petersson och vi bestämde oss för att knyta näven i byxfickan och inte låta det påverka oss, och det tycker jag inte att det gjorde heller.

När laget startar om den 1 november har man bjudit in ett tiotal spelare, ”guldkorn från lägre serier”, för provspel.

– Och nya tränaren Peter Sjöberg är en vinnarskalle. Dennis Kaldrup blir hans assisterande tränare och jag tar ett steg tillbaka, säger Martin Karlsson.

FLODA BOIF

Division 4 herrar

Placering: 9:a.

Spelare som imponerat: Målvakten Filip Sköld, ”tyvärr har vi inte kunnat ge honom någon nolla, men han har hållit en genomgående jämn nivå”.

Mål inför säsongen: Ville inte uttala sig.

Höga berg och djupa dalar. Så beskriver tränaren Jonas Torefalk Flodas säsong.

– Kontinuiteten har brustit på både träningar och matcher. Vi har haft en hög högsta nivå, där vi bland annat slog Kozara på hemmaplan, men vi har blandat med prestationer som varit mindre bra, säger han.

Inför säsongen ville Jonas Torefalk inte delge lagets målsättning, men han konstaterade att det fanns många som tippade Floda i botten.

– Vi vet hur bra vi kan vara när vi får ihop det, men vi var alldeles för ojämna och därför blev säsongen inte bättre. Jämför man med Kozara som vann serien så har de en helt annan kontinuitet i sina prestationer och de har en bredare trupp, vår var för tunn.

Niondeplatsen innebär att Floda kom fyra från slutet i tabellen.

– Det är inte så mycket att säga om. Med fyra, fem matcher kvar hade vi ungefär lika många poäng upp till kvalplatsen som ner till nedflyttningsstrecket. Vi hade önskat att vi tagit fler poäng på slutet, men det är svårt när det inte ligger något i potten mer än placeringar. När säsongen startar upp nästa år spelar det inte så stor roll om man kom femma, sexa, sjua, åtta, eller nia som i vårt fall.

Jonas Torefalk slutar nu som tränare i Floda och sannolikt går han till en klubb utanför kommunens gränser.

– Jag har nästan varit verksam hela mitt fotbollsliv här, så jag tänker att nästa utmaning ska bli någon annanstans så jag hamnar utanför min bekvämlighetszon.

STENKULLEN GOIK

Division 4 herrar

Placering: 6:a.

Spelare som imponerat: Fredrik Mellberg, som bidrar mycket med sin rutin och trygghet, Henrik Forsberg, placeringssäker och målfarlig i straffområdet och Niklas Drott, har presterat väl på flera positioner och vann lagets skytteliga med tio mål.

Mål inför säsongen: Ta fler poäng än säsongen 2016 (23 poäng).

TOLLEREDS IF

Division 6 herrar

Placering: 2:a.

Spelare som imponerat: Målvakten Fredrik Persson, som betyder mycket med sin rutin, Björn Mellberg, som med 18 mål kom tvåa i seriens skytteliga, samt Jesper Hammarström och Anders Danielsson, som varit väldigt bra.

Mål inför säsongen: Spela så bra som möjligt.

Anders Danielssons mål i slutet på den första halvleken blev matchens enda mål i Tollereds IF sista seriematch borta mot Gamlestaden FF i lördags. TIF gjorde ingen av sina bättre matcher för säsongen, men innebär iallafall att Tollered slutade tvåa i tabellen. Om säsongen fortsätter med ett kval blir dock inte klart förrän nästa helg, det beror på resultat i andra serier.

– Det är lite segt att gå och vänta, men det är bara att fortsätta träna och se vad som händer, säger tränaren Gunnar Gíslason.

Tollered har varit i serieledning under hösten, men kunde till slut inte rå på Bergums IF.

– Det känns lite bittert med onödiga poängtapp mot bottenlagen Götaholm och Partille. Synd också att vi inte kunde spela alla hemmamatcher på Spinnarvallen där har vi inte förlorat på tre år.

Men han är ändå nöjd. Inför säsongen angav tränaren hade det oprecisa målet att ”spela så bra som möjligt”, men Tollered har tillhört toppskiktet de senaste åren och bör också ligga där, enligt Gunnar Gíslason.

– Samtidigt har en spelare som Anton Holmberg, som gjorde 16 mål förra året, inte kunnat spela mycket alls. Så jag tycker att det har gått över förväntan.

LEKSTORPS IF

Division 6 herrar

Placering: 12:a (sist).

Spelare som imponerat: ”De spelarna som haft en kontinuerlig träningsnärvaro”.

Mål inför säsongen: Få ihop gruppen på ett respektabelt sätt och spela ihop ett lag med många nya spelare.

Efter seger med 1–2 borta mot Bergsjöns SK hade Lekstorps IF kontraktet i egna händer inför den sista omgången i lördags.

Men uppgiften var också svårast tänkbara, när de andra resultaten gick LIF:s fel var man tvungen att slå serieledande Bergums IF på bortaplan. Matchen slutade 6–3 och degrationen till division 5 är ett faktum.

– När man går in till en match hoppas man alltid på att ta poäng, men Bergum är ett bättre lag. Det är inte så mycket att säga om. Sen var det naturligtvis dämpat i omklädningsrummet efteråt, säger tränaren Dan Nilsson.

Det var en svag avslutning på vårsäsongen och start på höstsäsongen som orsakade det prekära läget. Dan Nilsson berättar att spelet gått upp och ner, vilket han förklarar med dålig kontinuitet med nya startelvor för varje match. Det positiva med säsongen är att laget med många nya spelare svetsats samman.

– Stämningen och sammanhållningen har blivit bättre under hösten, säger Dan Nilsson, som nu lämnar sitt tränaruppdrag och tar en fotbollspaus.

– Det var bestämt sedan i somras. Nu hoppas jag att föreningen tillsammans med spelarna pratar ihop sig och tar sig vidare.