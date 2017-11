Alla dessa myter om hundar

Debatt

Det finns cirka 600.000 hundägare i Sverige – de allra flesta finns i Skåne och Västra Götaland.

Många är de råd och uppmaningar dessa fått från tidningsartiklar, TV-program, hundkurser, andra hundägare och från s.k. hundcoacher. Många råd bygger på gamla myter om hundar. Myter som i flera fall grundar sig på bristande kunskap om hur hundar verkligen fungerar.

• Hunden skapades när människor fångade vargungar som de tämjde

• Hunden härstammar från vargen och kräver en tydlig ledare för att finna sin plats i hierarkin

• Hundar är lätt maskerade vargar och bör äta ben och råfoder (BARF) som förfäderna

• Man skall inte trösta eller ömka sin hund om den har ont eller är rädd

• Man skall aldrig titta sin hund i ögonen

• Man skall aldrig visa sina tänder för en hund

• Det är meningslöst att prata med sin hund – den fattar ändå inte vad man säger

• En s.k. klicker behövs för att lära en hund olika saker

• Hundar är färgblinda

• Hundar kan inte skämmas

• När hunden viftar på svansen är den glad

• Hunden har ingen tidsuppfattning

• Väljer man en viss hundras vet man vilka egenskaper hunden får

• Man skall inte skaffa en blandras om man vill ha en hund som fungerar bra

Hunden har domesticerats (människans förädling – genom avel – av från början vilda djur) under mer än 15.000 år och blivit ”människans bästa vän”. Domesticeringen har förändrat deras hjärnor och det märks både i hur de beter sig mot oss människor och i deras inbördes relationer. Förvildade hundar och s.k. strykarhundar i Sydeuropas städer beter sig inte som vargar, vilket borde vara fallet om dom fortfarande i grunden hade deras egenskaper.

Vetenskapliga studier de senaste 10 åren visar tydligt att de allra flesta av de gamla myterna/föreställningarna inte har så mycket med fakta att göra. De är helt enkelt felaktiga.

Alla hundar – oavsett ras – är individer, med egenskaper som varierar.

Egenskaper som beskrivs för en viss hundras kan ses som medelvärde för rasen – utan garantier för att just den valp man själv väljer får rasens alla egenskaper.

Per Jensen är professor i etologi (läran om djurs beteenden, och anledningen till det) vid Linköpings universitet. Han leder en forskargrupp som bland annat studerar hundars beteende och relation till människor.

Per ger inga svar på hur man skall uppfostra eller hantera sin hund, men beskriver resultatet av vetenskapliga studier. Detta gör han på ett mycket trevligt och lättläst sätt. Utifrån det Per skrivit är det upp till var och en att dra slutsatser om det egna agerandet mot sin hund, eller värdera vad hundcoachen man anlitat, eller läst någon artikel eller bok från, rekommenderar.

Myterna vs. den vetenskapliga forskningen framgår bäst i Pers nyutkomna bok ”Den missförstådda hunden”. En annan bra bok om hundars sätt att vara är ”Hunden som skäms”, från år 2014.

Finns intresse av att veta mer om hundens hela utveckling och beteende rekommenderar jag boken ”Hundens språk och tankar”, från år 2011. De två senare böckerna är också skriva av Per Jensen.

Genom kunskap om hundars historia och beteende får man en bra mycket bättre förståelse för sin egen hund. Något som leder till en bättre samvaro, till gagn för båda parter.