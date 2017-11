Ebba fick brev från statsministern

Stenkullen

Ebba Törnqvist

Familj: Mamma Annelie, pappa Markus och lillebror Wilmer,

samt de två katterna Cubis och Lester

Bor: I ett radhus i Stenkullen

Gör: Går i klass 7D på Rydbergsskolan

Intressen: Simning, teater, studerar gärna rymden och stjärnorna.

Trettonåriga Ebba Törnqvist från Stenkullen är en sann miljökämpe.

I ett försök att stoppa den globala uppvärmningen fattade hon pennan och skrev ett brev till statsminister Stefan Löfven.



– Det var kanske lite dramatiskt att skriva till Löfven, men jag vill ha förändring, säger Ebba.

Med meningen ”Jag har ett förslag om hur man kan minska utsläppen precis som ni själva säger att ni vill göra” inleder Ebba sitt brev. Hon fortsätter att beskriva hur Sverige, genom att införa en vecka där endast kollektivtrafiksfordon och blåljuspersonal får befinna sig på vägarna, ska minska miljöutsläpp och bilolyckor.

– Min tanke var framförallt att personbilar inte ska få köra den här veckan och om de ändå gör det ska de få en liten böter, inte för hög men så att de ändå blir medvetna om att bilar bidrar till miljöförstöring.

Fått upp ögonen

Det var när Ebba och hennes familj deltog i tävlingen Minimeringsmästarna 2015, en tävling som går ut på att halvera hushållssoporna under ett år, som hon verkligen fick upp ögonen för miljöfrågor, och bestämde sig för att skriva brevet.

– Jag blev medveten om hur det ser ut i världen med miljöutsläpp och sådär, då kom jag på idén om en bilfri vecka som jag döpte till Secure world week.

Vad är det hos dig som gjorde att du tog det där extra steget och skickade det till Sveriges statsminister?

– Näe, men jag gillar väl att få min röst hörd, jag gillar att prata och jag gillar att folk lyssnar.

Sen skickade du brevet till statsministern, vad tänkte du när du lade det på lådan?

– Jag tänkte hoppas han får det och hoppas jag får ett svar. Sen spädde jag ju på och var lite extra dramatisk i brevet så jag skulle få honom att tänka till, säger hon och skrattar.

”Tag chansen”

I sitt brev avslutade Ebba med orden ”Så om ni nu säger att ni vill stoppa utsläppen ta chansen och gör det! Så om ni nu säger att ni vill att Sverige ska bli först ta chansen och gör det! If you want to save the world do it now. Innan det är försent”

Men det skulle ta tid innan hon fick hem ett brev med regeringskansliets stämpel på i brevlådan, närmare bestämt sex månader senare.

– När det tog så lång tid så tänkte jag näe, jag kommer inte få något svar. Men sen fick jag ett, precis när jag hade tänkt skicka mitt brev på nytt.

I sitt svar skriver Stefan Löfven att han ber om ursäkt för dröjsmålet men att han är glad att hon skrev till honom om miljön och global uppvärmning, att det är viktiga ämnen.

Blev glad och besviken

Vidare lyfter han exempel i bland annat Stockholm där man testat att ha bilfria dagar i centrum, och att luften då blev bättre.

– Jag blev glad när han skrev att jag tog upp viktiga frågor och att de hade testat det med några dagar då och då, det var ju jättebra, säger Ebba och fortsätter:

– Men jag blev lite besviken för jag vill att han ska ta upp mitt förslag i riksdagen och faktiskt införa det, men det skrev han inte att han skulle göra.

Tycker du att du fick ett rakt svar?

– Jag tyckte att det kändes lite som att han försökte gå runt ämnet, typ ”vi har försökt lite, men tack”

Skrev du tillbaka efter det?

– Nej jag skrev inte tillbaka, det tar ju lite lång tid och sådär.

Har du funderat på att göra det?

– Jag har inte tänkt på det men kanske nu, efter vår intervju.

Ebba berättar att under tidsperioden som hon skrev brevet var hon väldigt intresserad av att själv bli politiker och att hennes hjärtefrågor handlade om sjukvård, skola och miljö.

– Jag ville starta mitt eget parti och bli störst, men det har jag lämnat litegrann bakom mig nu.

Studerar rymden

Numera är hon mer intresserad av att studera rymden och stjärnorna, och har redan börjat planera för framtida studier.

– Jag vill forska inom astronomi. Jag tycker väldigt mycket om rymden och stjärnorna och har planerat att plugga astronomiutbildningen i Lund när jag är färdig med gymnasiet.

Det var under ett besök hos sin farbror i Lund som hon kom på att det var vad hon ville göra. Lunds universitet hade en utställning om astronomi och fysik, vilket fångade Ebbas intresse.

– Jag fastande för det och tyckte det verkade väldigt spännande och intressant. Sen är NO ett av mina favoritämnen i skolan så det kanske inte är så konstigt egentligen, tillägger hon.

Tror du att du kommer skriva fler brev till stadsministern i framtiden?

– Ja det tror jag att jag kommer göra, men kanske maila i framtiden då.

Bättre att maila än att skriva brev?

– Det kanske är lite bättre, det går ju lite snabbare.

Har du något att säga till Stefan Löfven, ifall han skulle läsa den här artikeln?

– Jag vet inte.

– Ta tag i det kanske? inflikar Ebbas mamma, Annelie.

– Ja, ta gärna upp det. Jag vet att det kan ta tid och vara svårt men det vore väldigt bra om vi skulle kunna införa en bilfri vecka som jag föreslog, så att folk kan bli mer medvetna och hjälpas åt att ta hand om jorden.

