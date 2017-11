Ida låter hornen växa i London

CROSSFIT

Med stora ögon och öron sög hon redan som åttaåring in all kunskap. Fem år senare har nyfikenheten, ambitionen och många timmars träning gjort henne till en fullfjädrad atlet. Om två månader ska Ida Wallin tävla i European Championships, dit hon kvalat in som den klart yngsta deltagaren i hela startfältet.

Under hösten har en mängd atleter från hela Europa genomfört ett svårt kval med målet att ta sig till European Championships den 27 januari. Juniorklassens startfält i London består nästan uteslutande av 16- och 17-åringar.

Många av dem kommer säkert att höja på ögonbrynen när de får syn på den svenska deltagaren från Crossfit Lerum som gör dem sällskap. Anledningen: Ida Wallin är inte mer än 13 år gammal.

– Det ska bli jättekul. Jag är lite nervös också så klart och det kommer att bli tufft att möta 17-åringar. De flesta är mycket längre och tyngre än vad jag är, men jag hoppas att det ska funka ändå, säger hon.

Det finns mycket som är anmärkningsvärt med tjejen som klädd i linne och tights prydda med döskallar snart ska genomföra ett träningspass. Hon har en något försiktig och ödmjuk framtoning, men det står snart klart att hon också har en obändig vilja och ambition utöver det vanliga.

– Hon är en otroligt go och mysig tjej men när klockan börjar ticka så växer hornen fram och hon får en fokuserad blick. Hon är en jädra vinnarskalle, avslöjar Anna Fernette, delägare i Crossfit Lerum.

Tekniskt skolad

Trots sin unga ålder har Ida tränat crossfit i fem år och när hon visar upp sina färdigheter i allt från att lyfta skivstänger till att klättra i rep och häva sig upp i ringar så är det med smidiga, vana rörelser som sitter i ryggmärgen.

– Mamma och pappa tränar också här och när jag var liten och var med och kollade så tyckte jag att det var häftigt och ville bli lika stark som alla som var med. Så när Anna startade Crossfit kids började jag första året, berättar Ida.

Anna har följt Idas framsteg och minns nyfikenheten redan när hon började som åttaåring.

– Hon stod alltid längst fram, hade störst ögon, lyssnade alltid och kom fram efter passen och frågade om teknik och allt möjligt.

Idag är Ida en förebild för många andra barn och hon tycker att träningen blir allt roligare. Målet på sikt är att kvala in till Crossfit games, inofficiella VM. Två gånger har hon varit i USA och följt mästerskapet från läktaren tillsammans med sin familj.

– Ju längre jag håller på desto mer motivation får jag. Jag vill bli bättre och när jag tränar hårt så ser jag resultat. Jag blir starkare, men det är inte bara det, jag blir rörligare och tränar på nya rörelser tills jag sätter dem.

Tränar på svagheter

Kvalet till European Championships har skett hemma i boxen – klubblokalen – i Hedefors. Anna har coachat henne och hjälpt till i uppladdningen med en så kallad programmering, ett personligt träningsupplägg.

– Det var väldigt bra för då körde jag mycket saker som jag behöver bli bättre på, annars blir det mest att man kör sånt som man tycker är roligast och redan kan bra, förklarar Ida.

Anna berättar om en utveckling i raketfart där Ida slagit personliga rekord på löpande band. Bland annat ökade hon från 85 till 105 kilo i marklyft på bara ett par månader.

– Det är häftigt att se sådana ökningar, så snabbt går inte att utvecklas som vuxen. Men kroppen svarar så bra för att hon tar hand om den också, inte bara tränar utan äter ordentligt och sover tillräckligt. Det var uppoffringen på sommarlovet, säger Anna.

Lyfter på hatten

I den unga sporten crossfit kommer inte bara motionärerna utan även eliten från andra idrotter. Men nu håller den första generationen som tränat crossfit från barnsben på att träda fram. Anna konstaterar att konkurrensen blir hårdare för varje år och när hon ser ungdomar som Ida blir hon ödmjukt imponerad.

– Det är bara att lyfta på hatten, ta ett steg tillbaka och sikta in sig på masters- klassen, säger 34-åringen som tillhört Europaeliten.

Målet att bli lika stark som de vuxna har Ida redan uppnått. Faktum är att hon inte bara blivit lika bra, utan bättre än sina betydligt äldre klubbkompisar. I det senaste klubbmästerskapet var det bara Fanny Pohlén som lyckades slå henne. Och här tåls åldern att upprepas. I sin otroligt fysiskt krävande och mångsidiga sport fick Crossfit Lerum alltså en 13-årig silvermedaljör.

– Hade det inte varit för att hon är så duktig så hade det varit förnedrande för de andra, säger Anna och skrattar.

Men trots att bara två månader återstår tills hon ställs mot den europeiska junioreliten har hon faktiskt inte tävlat i annat än klubbmästerskap förut. Den ”riktiga” debuten sker i Alingsås på lördag.

– Men där är jag inte lika nervös och det är fler från boxen som ska tävla, säger Ida.

Entourage till London

Den lokala tävlingen blir en bra uppladdning inför European Championships, som hon tror kommer att bli en tuff utmaning både fysiskt och mentalt. Med sig på resan har hon coachen Anna, sin familj och flera andra från boxen. Ett entourage på 15-talet personer hejar fram Ida.

– Det är jättekul och skönt att så många vill åka med och stötta. Jag hoppas att jag klarar mig igenom alla wodar (delgrenar) och vill så klart att det ska gå så bra som möjligt. Jag tror att det kommer att bli tufft men jag måste ha en inställning att det kommer att gå, då tror jag att det kommer att gå bättre också.