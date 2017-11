Maskerad man försökte råna butik

Stenkullen

En maskerad man med järnrör eller liknande tillhygge försökte råna en butik i Stenkullen efter stängningsdags på måndagskvällen.

Det var strax innan 19-tiden på måndagskvällen som polisen tog emot larmet om rånförsöket. Butikspersonalen hade precis stängt servicebutiken i Stenkullen när den maskerade mannen dök upp och försökte ta sig in i butiken. Enligt uppgifter från anmälaren till polisen ska mannen ha haft ett järnrör eller liknande föremål i handen för att hota sig in i butiken. Gärningsmannen lyckades dock aldrig komma in och fick springa från platsen utan att ha fått med sig något.

Ingen person skadades när rånförsöket. Polisen sökte under måndagskvällen efter den maskerade mannen men i nuläget är ingen gripen för rånförsöket.