Debatt

Nu är vintern återigen här och snö och is likaså. Nästan ingenstans är det plogat med flera cm is som följd. Har Lerums kommun ingen fungerande snöröjning i år? Pratat med flera chaufförer som valt att ställa sig då ersättningen är alldeles för låg. För att ta jouren ska du vara stand by dygnet runt, självklart måste detta kompenseras med hög ersättning samt jourpeng. Hur ska man annars få maskinister? Till kommunen och till er som i år har upphandlingen, betala bra och få det att fungera. Kommer bli mycket billigare i längden än att få skadeståndsanspråk inhaglande.

/ Daniel