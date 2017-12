Fick känna på ett annat liv med hinder

LERUM

Förra veckan fick eleverna på Rydsbergsskolan chansen att sätta sig in i hur någon med en funktionsnedsättning har det i vardagen.

Blindhet stod i fokus, men även tankar om dem som har en nedsättning som inte syns.

– Jag har fått mer förståelse och det har varit viktigt att få prova på, säger Hanna Lovisa Henriksson i 6C, som med svart ögonbindel blev ledd av kompisen genom olika hinder och nivåer i Rydsbergsskolans gymnastiksal.

– Jag trodde inte jag skulle kunna göra någonting om jag inte såg, men det kan man ju. Bara på ett annat sätt.

Hon får medhåll av klasskamraten Alva Fredman.

– Jag har fått lära mig att det är inte alla som föds med ett handikapp, utan det kan hända vem som helst, och att det kan gå fort. Jag vet också att det inte alltid syns.

Varje termin ordnar Rydsbergsskolan temaveckor. Den här terminen fördjupar sig eleverna i internationellt tänkande. Grupp A tog sig an turism och fyra olika destinationer i världen. Grupp C fick diskutera hållbar utveckling, som bygger runt FN:s 17 globala mål och grupp D tog sig an språk i alla dess former. Under veckorna har eleverna bjudits in till varandra.

– Jag jobbar i arbetslag B och vi har pratat om förståelse för livet med en funktionsskillnad, berättade Thomas Svensson, idrottslärare på skolan, inför att eleverna snart skulle prova på det rent fysiskt.

– Vi har helt enkelt tagit oss an grenar från paralympiska spelen.

Thomas Svensson pratade också om osynliga handikapp i sitt inledningsanförande i skolans gymnastikhall.

– Det är viktigt att vi aktualiserar personer med funktionsnedsättning och en del har det utan att det syns. Till exempel dyslexi, där personen missar bokstäver eller dyskalkyli, som missar siffror.

Idrottsläraren fortsatte med att säga:

– Idag är jaget mindre viktigt och det är viet som gäller. Nu ska ni samarbeta och hjälpa varandra. Det

handlar inte om att vinna, utan att hitta den goa känslan av att hjälpa kamraten.

Under eftermiddagen fanns det fyra olika stationer för eleverna. Bland annat sittande volleyboll och boccia.

– Förr fick vi låna rullstolar från landstinget, men det får vi inte längre. Nu får vi helt enkelt låtsas, konstaterar Svensson.

I ena halvan av gympahallen satt eleverna utefter väggarna i mörkret och spelade goalball med ögonbindel. Bollen kastades över planen och skulle träffa väggen bakom eleverna på andra sidan. Det var bjällran i bollen som gjorde att deltagarna kunde lyssna sig till var bollen befann sig och därmed hindra den att passera dem.

Det som eleverna verkade tycka var roligast var när de fick ögonbindel och blev ledsagade av en kamrat.

– Ett väldigt bra sätt att förstå hur det är att verkligen inte se någonting, sa August Andersson, som fått hjälp av Jack Silverhaze att förflytta sig genom hindren.

– Det här var roligt.