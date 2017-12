Fyrverkerier – med förstånd!

Debatt

Nu är vi snart framme vid årets sista dag – och ett nytt spännande år ligger framför oss. Vill därför passa på att be er alla att tänka på människorna, djuren och naturen. Fyrverkerier är vackra, men samtidigt skrämmande och farliga om de inte hanteras rätt. Alltför många olyckor sker när smällare och ”bomber” fyras av ovarsamt. Många människor dör varje år på grund av detta, tusentals hundar och katter plågas svårt under flera dagar av smällare som fyras av i tid och otid av oansvariga människor. Inte sällan av personer under 18 år, vilket dessutom är förbjudet. Många är de som får en hand förstörd eller blir blinda på ett eller båda ögonen när de hanterar dessa skarpladdade vapen. Hur kan föräldrar och andra vuxna köpa ut dessa vapen åt ungdomar?

Dessutom tar naturen stor skada av alla tungmetaller som slängs ut av fyrverkerierna. Vem tar ansvaret för detta? Och många vilda djur tar också mycket stor skada.

”Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige.” Läs mer på Polisens hemsida.

Men ordna gärna vackra, säkra fyrverkerier i kommunernas eller godkända företags regi vid enstaka tillfällen. Då kan de som har ont av smällarna undvika att vara där och de som vill njuta av ett vackert skådespel får göra det. Ett utmärkt exempel på detta är det fyrverkeri som ordnas vid Aspens strand på Nyårsafton, arrangerat av bland annat Lerums tidning och Lerums kommun.

Som bekant har vi i Lerums kommun en skrivning i den lokala ordningsstadgan, som säger följande:

”8§ Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten. Dock får fyrverkerier användas från kl. 18.00 till kl. 00.00 på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton samt från 00.00 till kl. 02.00 nyårsdagen, påskdagen samt första maj. Pyrotekniska artiklar av typ smällare och bomber med starka ljudeffekter får inte användas inom tätorterna.”

Vill samtidigt passa på att önska ett Gott Nytt År 2018 där vi alla tar hänsyn till varandra, våra djur och vår natur.

Anita Skoglund