Julklappar stals vid inbrott

LERUM

Två inbrott anmäldes i Hallsås i Lerum på torsdagen.

Vid 17.30 fick polisen larm om att en bostad på Breda renen haft ovälkommet besök. Tjuven eller tjuvarna hade tagit sig in genom att plocka ut ett fönster. Ur bostaden ska julklappar ha stulits.

Även en bostad på Kroken hade påhälsning under torsdagen. Där tog sig tjuven in via en altandörr. Det är i nuläget oklart vad som stals.

Polisen ska genomföra tekniska undersökningar på platserna. I nuläget finns inga misstänkta gärningsmän.