Lerum ska bosätta 142 nyanlända

Lerum

Nyligen beslutade länsstyrelsen om hur fördelningen av nyanlända kommer att se ut i Västra Götaland 2018.

För Lerums del behöver kommunen ordna fram bostäder till 142 nyanlända som fått uppehållstillstånd.



Det är tjugo personer färre än 2017, men siffran är fortfarande hög i förhållande till kommunens storlek och bostadssituation, tycker Gun Rosvall, enhetschef för enheten mottagande och integration i Lerums kommun.

– När länsstyrelsen presenterat sina kommuntal skickade jag en skrivelse till dem där jag skrev att 100-120 personer var en mer realistisk siffra för oss, men de valde att stå fast vid 142 så vi måste försöka lösa det.

Enligt den bosättningslag som trädde i kraft 1 mars 2016 har alla kommuner i Sverige en skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning. Inför varje kalenderår beslutar regeringen om hur många nyanlända respektive län ska ta emot– länstalen. Inom ramen för länstalen beslutar sedan länsstyrelserna om hur många nyanlända varje kommun ska ta emot– kommuntalen.

Beror på olika faktorer

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

För första halvan av 2018 är det enligt Gun Rosvall inga problem att få fram bostäder i Lerum, utan det är andra halvan av 2018 som hon förutspår kommer bli mer problematisk.

– Arbetet pågår hela tiden men vi har ingenting konkret där jag kan säga att ”det här kommer att lösa situationen” men vi jobbar på att hitta lösningar.

Parallellt med att undersöka befintliga fastigheter jobbar kommunen med att hitta tomter där det går att bygga bostäder. Kommunen får även ett antal lägenheter från bostadsföretaget Förbo.

– Det som är överenskommet med Förbo är att tio till tolv procent av deras lediga bostadsbestånd går till kommunen och sedan är det upp till oss hur vi fördelar dem. De är till för personer som inte själva kan ta sig in på bostadsmarknaden.

Familjebilden avgör

Hur boendesituationen för nyanlända kommer att se ut i verkligheten kommer man med säkerhet först kunna se efter årsskiftet. En avgörande faktor är exempelvis hur många av de 142 nyanlända som kommer som familj.

– Det är ju lite lättare att lösa bostadssituationen om det är flera familjer som delar på en bostad, än om varje individ ska ha en egen lägenhet, säger hon och fortsätter:

– Det värsta scenariot är sovsal men dit vill vi inte och det är verkligen det sista alternativet. Vår ambition är att alla åtminstone ska få ett eget rum.

Byggts mycket

Under 2017 har det emellertid byggts mycket i Lerum, totalt byggdes 46 tillfälliga bostäder och 50 permanenta hyreslägenheter. Och planerna på att fortsätta bygga permanenta hyreslägenheter i alla kommundelar fortsätter in i 2018. Kommunen projekterar för att kunna bygga 60-80 permanenta hyreslägenheter under 2018, men med de byggnadsprocesser som ingår i arbetet kan de inte garantera att bostäderna blir färdigställda under 2018.

När kommunen bygger permanenta bostäder i sitt kommunala bostadsbolag AVAB går hälften av lägenheterna till nyanlända och hälften till den övriga bostadsmarknaden vars bostadskö hanteras av Boplats Göteborg.

– I och med att lagen om bosättning kom blev vi ju faktiskt tvungna att bygga i Lerums kommun. Det har inte byggts hyresrätter här på många år och det är roligt att se att de lägenheter som gick ut på Boplats Göteborg i Gråbo försvann direkt, säger Gun Rosvall och fortsätter:

– Så visst finns det ett jättesug i kommunen efter hyresrätter. Det är många människor som inte har råd att köpa sig en bostad, inte enbart nyanlända.