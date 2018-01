Stal gods för en halv miljon

lt-nyhet-stenkullen

Ett byggföretag i Stenkullens industriområde blev drabbat av ett inbrott på nyårsafton. Gärningsmannen tog sig in genom att bryta upp en dörr och stal gods för cirka 500 000 kronor. Inbrottet har skett någon gång under eftermiddagen eller kvällen. Under tisdagen kommer polisens tekniker att undersöka platsen.