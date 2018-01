Hur en skön stund med sång och musik blev brutalt skymfad

Debatt

Som trogen besökare på kör- och musikstunder i kommunens olika kyrkor besökte jag på julaftonskvällen Equmeniakyrkan i Floda, det har för mig blivit något av en tradition under åren.

Det var som vanligt hög klass, skön sång och proffsig musikunderhållning.

Pastor David fick med den stora åhörarskaran i god stämning i sin känslomässiga betraktelse, en skön lisa för själen.

Nu framfördes ett musikstycke som var något ”häftigare” än de under kvällen spelade.

Att man uppskattar en fin prestation genom att applådera hör till god ton. Men nu utbröt det ett oljud av busvisslingar av hög decibel plus ett ”skrän” som jag aldrig har hört i någon kyrka tidigare. Jag fick hålla för öronen, och jag tänkte på dom åhörarna som hade sina platser i omedelbar närhet av busvisslarna.

Den underbara och mjuka stämningen som under kvällen byggts upp var med ens borta.

Är det möjligen så att vi äldre kyrkobesökare inte har hängt med i utvecklingen och att stil och etik inte längre gäller?

Jag har klarat mig från hörapparater och tinnitus i mitt 84-åriga liv och det är jag tacksam för. Jag kan njuta av sång och musik men jag brukar varna ungdomarna för alltför okontrollerade ljudsättningar – så att dom kan höra syrsorna en bit upp i åren.

Med omtanke

Bengt Johanson