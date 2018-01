Staffan bygger upp jaget för laget

INNEBANDY

Att stå framför taktiktavlan och rita pilar är inte Staffan Hjalmarssons grej. FBC-tränarens styrkor ligger i andra områden.

Han hjälper spelarna att bygga upp sin fysik, men också en helt annan typ av styrka. Staffans mission är att utveckla människan.

Som assisterande tränare och fystränare har Staffan Hjalmarsson varit en del av Lerums ledarstab i tio år, och den här säsongen har han tagit klivet upp som huvudansvarig vid sidan om Mattias Flodén. Duon kompletterar varandra.

– När det kommer till taktik och strategier är Mattias som en professor, jag kommer aldrig att bli lika kunnig som honom där, säger Staffan.

Istället har han andra kvaliteter. Som fystränare försöker han få spelarna att ”älska de röda skivorna på gymmet”, och han bryter ner träningen i minsta möjliga beståndsdelar i allt ifrån rörelsemönster till kroppens hållning i olika matchsituationer.

Men Staffan brinner också för en annan del av idrotten, en del som han ofta tycker hamnar i skymundan. Han pekar på det uppdrag som slås fast i Svenska innebandy­förbundets spelarutvecklingsmodell – att utveckla atleten, innebandyspelaren och människan.

Tajt grupp ger trygghet

Medan de två förstnämnda grundbultarna per automatik är inbakade i sporten finns risken att den sista grundbulten förbises. Men Staffan glömmer inte människan.

– Vi sitter ner tillsammans med hela laget och samtalar varje vecka. Begrepp som delaktighet, prestige, rädsla, vänskap, konstruktiv kommunikation, mod, stress och tillit är exempel på utgångspunkter för våra samtal. Tillsammans bidrar det till att skapa en grupp som verkligen sitter ihop, som är trygga tillsammans och hämtar energi, kraft och mod ifrån varandra.

Det räcker inte med att spelarna känner sig accepterade, alla måste också känna att de bidrar.

– En grupp är i ständig rörelse, den förändras och utvecklas. I den processen är det så betydelsefullt att mitt verkliga jag duger, att jag inte behöver förställa mig för att passa in och bidra. Om du känner dig delaktig så kommer tryggheten som är otroligt central.

En motsatt känsla, av otrygghet, straffar sig omedelbart på planen, förklarar Staffan.

– Vi håller på med innebandy som är världens snabbaste spel där du hela tiden måste ta snabba beslut. Trygghet och tillit bygger lust och mod. Du kan vara nervös inför en match, men du måste känna att du verkligen vill spela. Det funkar inte att gå in med en darrande underläpp.

1+1 ska bli 3

Arbetet med de kollektiva samtalen har pågått i ett halvt år, och med många nya spelare har något av en omstart skett även på det här området under hösten.

– Kanske kan man säga att vårt arbete andas en holistisk grundsyn där helheten på något sätt är större än alla de delar som vi försöker infoga.

Det handlar om att göra 1+1 till 3, eller i det här fallet kanske snarare 3 x 1 till 4. Hängde någon med?

Det lag som i praktiken lyckas utföra förbundets modell – med utveckling av både innebandyspelaren, atleten och människan – blir svårslaget.

– Jag måste säga att det är en otrolig grupp jag jobbar med och när vi lyckas med detta, det är då vi skapar magi, säger Staffan.