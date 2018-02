Allmänt

FBC Lerum, Floda IBK, IBK Alingsås och Mölndals IBF. Om två omgångar kan tre av lagen se fram emot kvalspel, men ett av dem ska bort. För tillfället ligger båda kommunens lag på rätt sida strecket.



Avslutningen av division 1 Västra Götaland är inget för den nervsvaga. IBK Lidköping har gjort ett litet ryck i toppen och säkrat sin kvalplats, men därefter är det vidöppet om de resterande tre platserna. Lerum, Floda och Alingsås ligger på samma poäng, medan tabellfemman Mölndal skuggar en poäng bakom.

– Jag tycker att vi har allt att vinna, medan det skulle vara ett fiasko för Lerum om de missar. De har värvat ihop ett jättelag men nog inte fått ihop spelet som de hoppats, säger Flodas tränare Andreas Burman.

Efter en ganska stor omsättning på spelare där Floda tappade starka namn fanns en osäkerhet inför säsongen, men Andreas Burman tycker att man lyckats med lagbygget. Man lämnar nu en intensiv period bakom sig, där man lyckades ta nio poäng på åtta dagar. Det blev segrar mot FBC Partille, Partille IBS och avslutningsvis mot Borås IBS i söndags.

– Spelet med boll var det bästa på hela säsongen och vi hade kunnat vinna med större siffror, säger Andreas Burman efter 6–2-vinsten.

Avgörande matcher

Nu väntar matcher hemma mot Zenith och borta mot Mölndal de två sista omgångarna. Den sista matchen kan komma att bli en helt avgörande uppgörelse om en kvalplats, men Andreas Burman räknar innan dess med en stenhård match mot Zenith som han tycker har seriens bästa offensiv.

– Det är mitt tredje år som tränare i Floda. De två första åren har serien avgjorts i den sista omgången och jag tror att det kommer att bli så den här gången också. Första året missade vi kval, förra året klarade vi det och jag tror att vi kommer att lösa det i år också, men det krävs ett jädra arbete.

Även FBC Lerum lämnar den gångna veckan med luft under vingarna efter seger med 6–3 mot Alingsås. Avgörandet kom i mitten av den sista perioden. Victor Johansson gjorde 5–3 efter en time out och två minuter senare kontrade Anton Rieden in matchens sista mål i box play.

Lerum, som tack vare bra målskillnad ligger tvåa i tabellen, är nu väldigt nära kvalplatsen. Kvar på programmet har man Pixbo Wallenstam IBF och Partille IBS, som ännu är poänglöst. Det räcker sannolikt med seger i en av matcherna.

daniel elfvelin

daniel@lerumstidning.com