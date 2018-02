Kommentar till Lennart Wassenius (C) Kommunfullmäktiges ordförande ang. Västlänken

Debatt

Hej Lennart!

Mycket kloka och relevanta tankar (tycker jag) när det gäller den katastrofala järnvägstunneln som kranskommunerna nu är med och finansierar via passageskatten till och från Göteborg. Sedan får vi säkert också slanta upp och vara med och täcka felräkningskonsekvenserna i skepnad av våldsam fördyring. Och inte är det någon som får glädje av tunneln (om den nu går att slutföra). Svårt att ta in att den politiska eliten i Göteborg kollektivt(!) kan måla in sig i detta hopplöshetens mörka hörn där de nu sitter och svettas. Aldrig trodde jag att (M) skulle vurma för kollektiva ideal som Jonas Ransgård nu gör. Soffan kan jag förstå, fast Ransgård?…Nej!

Men jag kom att tänka på en aktör som ju lyckades stoppa utbyggnaden av järnvägsförbindelsen Göteborg-Alingsås. Kan ni inte konsultera honom med skäligt arvode för att få stopp på den där galna tunneln i Göteborg? Han verkar ju veta hur man stoppar misshagliga järnvägsprojekt.