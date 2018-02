Kommunbor, vi behöver er

Debatt

Visst vill vi alla att integrationen ska funka bra? Vi erbjuder fina möjligheter till att hjälpa till med detta. Ekåsagruppen är ett frivilliginitiativ på Facebook med fler än 1 400 kommunbor som medlemmar. Vårt mål är att underlätta integrationen av nyanlända i vår kommun.

Vi hjälpte de ensamkommande med kläder och annat när de kom. Vi har hjälpt till att samla in möbler och annat till nyanlända familjer som fått möjlighet till boende i vår kommun och vi fixar aktiviteter där svenskar och nyanlända möts.

Vill ni vara med? Gå med i Facebook-gruppen i så fall.

Just nu behöver vi några hushåll som kan tänka sig öppna upp sina hem för ensamkommande som fyller 18 år. Om vi inte kan hitta boenden så rycks ungdomarna upp från tryggheten som byggts upp i vår kommun under två år och ungdomarna måste flytta till Migrationsverkets vuxenboenden. Dessa ligger ofta långt bort vilket gör att ungdomarna inte kan fortsätta skolan här och måste sluta i fotbollslaget osv. Fler än 40 ungdomar bor i frivillighem i kommunen just nu, vilket är fantastiskt men vi behöver plats till några till. Ni gör en ovärderlig ideell insats men ni får också väldigt mycket tillbaka, det vågar vi utlova.

Vi hoppas framöver även kunna bjuda in till ännu fler sköna integrationsevent där svenskar och nyanlända kan mötas över en fika eller lite mat, integration när den brukar funka som allra bäst.

Ha det gott,

Sebastian & Elin

Ekåsagruppen

(Sök på Ekåsa­gruppen på ­Facebook så hittar ni.)