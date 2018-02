Kraftiga prishöjningar på Vattenpalatset

Debatt

Jag skulle just köpa ett nytt årskort på Vattenpalatset. Men när jag hörde priset vände jag på klacken och gick ut igen. Jag skulle köpa ett familjekort som jag förra året betalade drygt 4 000 kronor för. Då ingick frukosten för två vuxna. Nu har priset gått upp till 4 700:- plus frukost 1 099:- per år och person. Det är alltså en prisuppgång med över 70 % i just för min familj.

Jag tänker på alla pensionärer som kanske inte har råd längre. En förmiddag på Vattenpalatset med frukost är ett välkommet inslag i mångas vardag, en viktig mötesplats. Var det en så klok idé av Lerums kommun att lämna över till Actic? Undrar en som har köpt årskort på Vattenpalatset i 18 år – men nu kanske slutar.