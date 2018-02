Oliver tog silver i NM

Konståkning

Efter två bra åk blev det ett silver för Oliver Praetorius när Nordiska Mästerskapen avgjordes i finska Rovaniemi i helgen. LKK-åkaren fick än en gång se sig slagen av Casper Johansson från Tibro, men med poängen 114,3 slog han med god marginal de övriga två svenskarna samt de två finnarna som deltog i tävlingen.

– Oliver, som tränar och tävlar under ledning av Lerums KK:s elittränare Girts Jekabsons, har utvecklats starkt under säsongen och klarar nu bland annat samtliga trippelhopp förutom trippel axel på tävling, säger klubbens Per Andersson.

Närmast väntar elitserien nästa helg och därefter elitseriefinalen som avslutar tävlingssäsongen i april.