Storslagna musikallåtar i Dergården

Lerum

Det är låtar som spelats otaliga gånger på de stora scenerna på Broadway i New York och i London. Signerat kulturskolan i Lerum spelades de även i Dergården förra veckan. Eleverna uppträdde med en kavalkad av klassiker i sin Best of musicals-show.



När kulturskolan varje år för ihop sång-, musik- och danselever tolkar de ofta legendariska musikgrupper eller artister, men den här gången satsade man på ett rejält brett tema. Under tre föreställningar bjöd eleverna på nummer från några av världens mest kända musikaler.

– Det är roligt med musikal för det blir en väldig blandning rent symfoniskt, säger blåsläraren Mikael Högdahl.

Totalt var ett 80-tal elever inblandade och orkestern var större än någonsin.

– Alla arrangemang är i och för sig skrivna för att eleverna ska kunna spela, men det är ändå svårt och det finns en stor musikskatt att plocka ur. Musikaler är mycket mer än bara Andrew Lloyd Webber, påpekar han.

Men även om de tolkade allt från Grease till Cats, Mamma Mia, Mary Poppins och Lejonkungen så fanns självklart även Webbers Fantomen på operan med bland numren. Ellinor Brattberg och Elin Granqvist fick förtroendet att sjunga duetten Phantom of the opera. För Ellinor var det en bekväm resa på mammas gata och texten kunde hon utantill redan innan.

– Jag gillar musikaler och har till och med sett den svartvita originalfilmen, men där fanns inte den låten med, säger hon.

Ellinor, med imponerande kunskaper i ämnet, berättar att låten specialskrevs senare i en upplaga där rollen som Christine Daaé spelades av en kvinnlig sångare med förmågan att ta väldigt höga toner. Elin, som här spelade Christine, hade därmed en tuff uppgift.

– Jag lyssnade mycket på låten och nötte, nötte och nötte, säger hon.

Och när hon väl tog sin sång från övningssalen till skarpt läge på Dergårdsteaterns scen kändes det faktiskt lättare.

– Det var en härlig känsla och det kändes som att man kunde utnyttja hela bredden och verkligen sjunga ut.

Även Ellinor njöt av sin roll som Fantomen.

– Det är roligt att göra musikaler för man får spela lite teater också och berätta något på scen. Det går att improvisera mer och jag gillar att ta ut svängarna till höger och vänster.