Beklaga duger inte

Debatt

I Lerums tidning har det under hela vintern skrivits om Sektor stöd och omsorg. Där skildras den verklighet som våra äldre invånare i kommunen är tvingade att förhålla sej till. Det handlar om personalbrist och omöjliga arbetsvillkor som sliter sönder en hel personalgrupp. Här finns anhöriga som då de påtalar brister endast möts med orden: ”Vi beklagar”. Det vi läser i Lerums tidning är inte ett uttryck för orimliga förväntningar hos gamla tanter och farbröder, besvärliga anhöriga och grinig personal. O Nej! Det är en skildring som speglar en verksamhet som är på väg in i ett totalhaveri. Det handlar om tjänstemän som kört en verksamhet in i väggen, backat tillbaka och kört in ännu en gång. Och då haveriet, förödelsen är ett faktum försöker de lappa ihop skärvorna och har bara en kommentar att ge – Vi beklagar.

Vad som förundrar mej är att ingen av våra ansvariga politiker yttrat sej i sak. Detta kan tolkas på följande sätt: Att de saknas medvetenhet om rådande situation. Eller att det är medvetna men inte bryr sej. Alternativt att de vist är medvetna, så medvetna att de är i full färd med av att avsätta chefer och tillsätta mer kompetent folk och därför inte vill eller kan yttra sej. Tystnaden öppnar för all sköns spekulation.

NU förväntas det att Ni – ansvariga politiker träder fram och deklarerar vad Ni anser om det som skrivits under denna vinter, hur Ni tänker styra upp sektor stöd och omsorg. Att Ni gör det utan att skjuta ansvaret längre ner i organisationen. Det är Ni som bär det yttersta ansvaret. Detta krävs för att er trovärdighet inte ska urholkas. Det är valår i år och Ni påminns om att Ni är förtroendevalda och därmed också utbytbara.