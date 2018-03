Bröderna Grimms doldisar i Dergården

Lerum

Med mer än 200 år på nacken håller tyska folksagor fortfarande måttet. Åtminstone var inlevelsen stor hos den unga publiken när kulturskolan i Lerum framförde tre sagor ur Bröderna Grimms äventyr.



Under en intensiv dag i Dergården spelade eleverna upp föreställningen tre gånger, en gång för allmänheten och två gånger för skolorna. LT var på plats under den andra skolföreställningen, och det blev nästan som en interaktiv teater när entusiastiska barn levde sig in i allt som hände på scenen.

Mer engagerade

Kanske var det ett smart drag att välja bort kända sagor Hans och Greta, Rödluvan och Törnrosa för doldisarna Rövarna i bergen, Fyra duktiga syskon och Hittefågel.

– Barnen var mycket mer engagerade än förra året när vi gjorde Bamse. Jag tror att det var mer spännande för dem när det var något helt nytt, funderar Märta Blide.

Åhörarna utgjorde dock en oförutsägbar publik.

– De klappar på helt andra ställen än vad man tror att de ska göra, säger Anna Dahlberg.

Egen touch

Bröderna Grimm var årets stora produktion för kulturskolans dramaelever och den här gången fick de extra lång tid att förbereda sig.

– Vanligtvis har vi en termin på oss, men nu började vi redan i augusti/september och då hann vi arbeta mer och få till vår egen touch, säger Nora Sjöstrand.

– Det är väldigt kul när föreställningen får växa fram och vara mer organisk, tillägger Märta Blide.

Dramapedagogen Britt-Marie Näverbrant beskriver sina elever som väldigt ambitiösa. Det var kulturskolans äldre elever från nian och gymnasiet som stod för skådespeleriet. De flesta av dem har deltagit i flera föreställningar på Dergårdsteatern och kände en trygghet inför att gå ut på den stora scenen.

– Det här är vår hemmascen så jag blir inte jättenervös, utan mer roligt nervös, säger Agnes Tillberg.