Debatt

Med hänvisning till den fruktansvärda, och mycket onödiga, dödsolyckan på Härskogenvägen , vill jag framhålla ytterligare en väg med liknande problem:

Hedeforsvägen, som bland annat går rakt igenom Hedefors by, har redan ett förbud för genomfart med lastbilar, plus en påbjuden högsta hastighet på 30 km/t. Det är dessutom avsmalningar på tre ställen i byn. Trots detta kör dagligen både svenska och utländska lastbilar med och utan släp, plus i en del fall långa, tunga timmerbilar, aldrig i påbjuden hastighet.

Jag har under årens lopp, vid ett flertal tillfällen, påpekat allt detta för polisen, för kommunen och för Trafikverket. Trafikverket svarade, för flera år sedan, att denna genomfart beror på att bilarnas GPS inte är uppdaterade och att det kan ta låång tid innan uppdatering sker. Nu har det gått tre år och fortfarande genas det via Hedeforsvägen.

Dessutom slits väganslutningen ner på båda sidor om bron, där är det nu stora hål.

Vi Hedeforsbor väntar ivrigt på att något positivt skall ske, vi är trötta på att barn, vuxna och djur skall leva farligt.

Noteras bör att de flesta av kommunens arbetsbilar tillhör dem som INTE kör i 30 km/t genom byn.

Eva Cinthio