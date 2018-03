Klubbat och klart för hallen i Floda

Floda

Det var inte bara Floda IBK:s seger i torsdagens kvalmatch som publiken gladde sig åt i Rydsbergshallen i torsdags. Ett jubel utbröt på läktaren när speakern förmedlade nyheten om att det är klart med en ny idrottshall i Floda.



Roland Bengtsson, styrelseordförande i Floda Nova, och Peter Axelsson, projektledare för den nya hallen, fick ta emot en symbolisk spade när de intervjuades under en periodpaus i matchen mellan Floda och Lidköping. Tidigare på dagen klubbade ett enhälligt kommunfullmäktige igenom beslutet att gå in som delägare i Nya Novahallen AB, som startats i syfte att bygga en ny hall.

LT har tidigare skrivit om kommunstyrelsens beslut att ingå i bolaget och nu togs alltså det formella beslutet som var avgörande för det fortsatta arbetet. I sommar är planen att dra igång projektering, i höst räknar man med att ha en ny detaljplan klar så att man därefter kan söka bygglov.

– Vi hoppas ha en plan klar 2019, säger Roland Bengtsson i intervjun med speakern.

I följande periodpaus intervjuar LT duon Bengtsson/Axelsson tillsammans med Floda IBK:s ordförande Fredrik Aspgren. Då preciserar de att målet är att ha hallen klar hösten 2019, lagom till innebandysäsongen drar igång.

– Sen är det viktigt att påpeka att hallen även byggs för andra sporter. Innebandy är Novahallens största hyresgäst, men till exempel futsal blir allt mer populärt, säger Peter Axelsson.

Går processerna enligt plan både i Floda och Lerum skulle det betyda att båda hallarna är färdigbyggda ungefär samtidigt.

– Nu byggs fyra planer och när de är klara kommer det att explodera i olika träningsgrupper, säger Fredrik Aspgren.

Förutom hallen i Floda syftar han på de två planerna i den nya Dergårdshallen samt det planerade bygget i Gråbo. Där pågår en förstudie om en tillbyggnad på den befintliga Hjällsnäshallen och kommunen har avsatt 45 miljoner kronor i 2019 års budget.

Skillnaden gentemot hallarna i Lerum och Gråbo är alltså att projektet sker genom ett samarbete i Floda. Via avtalet går Lerums kommun in som minoritetsägare och köper nio procent av aktierna till ett värde av 9 000 kronor i Nya Novahallen AB. Därutöver går man in med två miljoner kronor i aktieägartillskott samt 18 miljoner kronor i ett amorteringsfritt lån i 20 år. Hallens totala budget är 40 miljoner kronor och den andra hälften av pengarna finansierar Floda Nova via ett lån.

– Jag tycker att det känns fantastiskt bra att vi fått till ett sånt här samarbete, säger Roland Bengtsson.