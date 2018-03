Köpte nytt kök – lät Västra Götalandsregionen betala

Lerum

När mannen köpte nytt kök till sin bostad i Lerum lät han sin arbetsgivare Västra Götalandsregionen stå för notan. Hjälp med inköp av köket fick han av en alingsåsare anställd på ett byggbolag.



Det är nu ett par år sedan som en man anställd på Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsverksamhet, installerade ny köksutrustning i sin bostad i Lerums kommun. Närmare 140 000 kronor kostade upprustningen av köket. Notan stod dock inte mannen själv för – den hamnade istället på hans arbetsgivare Västfastigheter.

Bokfördes på sjukhus

Med i bedrägeriupplägget var en man boende i Alingsås, och anställd som platschef på ett byggföretag som utförde uppdrag åt Västfastigheter. Via byggbolaget som han var anställd på köpte han in köket, och de båda männen hade gemensamt bestämt att kostnaden skulle bokföras så att det såg ut som att utrustningen köptes in till ett pågående byggprojekt på Östra Sjukhuset.

Båda erkände brott

Nyligen ställdes de båda männen inför rätta i Göteborgs tingsrätt. De båda erkände då rakt av den brottslighet de misstänkts för. Tingsrätten fäller Lerumsbon för bedrägeri och mannen boende i Alingsås fälls för medhjälp till bedrägeri.

220 000 i skadestånd

Ingen av männen förekommer sedan tidigare i belastningsregistret. Domstolen menar att ”det finns anledning att se allvarligt” på den aktuella brottsligheten, men att fängelse inte är nödvändigt som påföljd. Påföljden för de båda männen bestäms nu till villkorlig dom.

De ska också tillsammans betala närmare 180 000 kronor i skadestånd till Västfastigheter och 40 000 kronor till byggbolaget.