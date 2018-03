Debatt

”Orolig medborgare” undrar varför C har utnämnt en nämndeman som uppenbarligen helst dömer efter ”sharialagar”. Ännu värre är att C anser att denna nämndeman är lämplig som lagstiftare i Sveriges Riksdag och har utsett personen som riksdagskandidat. Nu förstår man varför C är så positiv till ökad invandring!