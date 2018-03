Tuff kvalstart för Baltichov

Foto: Per Anger

Baltichov hade stort publikstöd i Förbohallen. Foto: Per Anger

Med nio mål var Alexander Hellgren Baltichovs bäste målskytt. Foto: Per Anger

IK Baltichovs första kvalmatch mot HK Farmen slutade 22-34. Foto: Per Anger

HANDBOLL

IK Baltichov – HK Farmen, kval till division 1

Förbohallen tors 29 april

Publik: 363

Resultat: 24-36 (11-20)

Målskyttar Baltichov: Anton Brenevik (2), Victor Granholm (2) Fredrik Wennerbeck (1), Hampus Svensson (1), Alex Erixon (1), Albin Malmberg Ek (3), Henrik Widlund (1) Anton Svensson (4), Alexander Hellgren (9)

På skärtorsdagskvällen inleddes IK Baltichovs kvalserie mot Lundalaget HK Farmen. Det blev en tuff match där hemmalaget fick se sig besegrat med 22-34.

IK Baltichov hade stort publikstöd på hemmaplan i Förbohallen när den första matchen i kvalet till division 1 spelades mot storklubben Lugis utvecklingslag HK Farmen på skärtorsdagskvällen.

Men trots publikens högljudda stöttning var det gästerna från Lund som tog kommandot direkt. Efter dryga sex minuter var ställningen 1-5 till skåningarnas fördel. Därefter kom Baltichov aldrig ikapp. Efter en för Baltichovs del svag första halvlek var ställningen i pausvilan 11-20.

Under första halvlek var det tydligt att Farmen var mer effektivt i sitt anfallsspel än Baltichov, och det fortsatte under andra halvlek. Sex minuter in i andra halvlek hade gästerna dragit ifrån till 13-24.

Därefter hade Baltichov en stark period då man lyckades reducera Farmens ledning till 17-24. Men närmare än så var inte hemmalaget att komma ikapp. Slutresultatet stannade på 24-36.

– Slutresultatet speglar inte riktigt matchen. Vi kommer snett in i det och ligger direkt under med fem ett. Det blir lite stress och vi missar frilägen. Där någonstans sätter vi tonen för hela matchen, säger Baltichovs tränare Martin Thyr.

– Sen kommer vi inte riktigt in i vårt försvarsspel. Det ser lite ängsligt ut och jag känner inte riktigt igen mina killar. Jag är van vid att se dem stora, starka och tuffa och att de sätter tonen. Men det gjorde de inte igår, fortsätter han.

Hur ser du på ert spel i andra halvlek?

– I andra halvlek har vi en sekvens i början när vi är riktigt på gång. Vi får några straffar och utvisningar, men tyvärr fortsätter vi att inte göra mål på våra lägen, säger Martin Thyr.

Motståndarlagets insats?

– Det är ett topplag i Sverige på juniorsidan, kanske ett av Sveriges fyra-fem bästa. De är jätteduktiga, framför allt när de får spela sin handboll, och vi är alldeles för snälla mot dem, säger Martin Thyr.

Någon särskild spelare i Baltichov du vill lyfta fram?

– Alexander Hellgren gör nio mål och visar att hans anfallsspel håller för riktigt bra motstånd. Det är egentligen bara han som jag tycker kommer upp i normal nivå.

Kvalet avgörs i bäst av tre matcher. Nästa möte mellan Baltichov och Farmen spelas på Sparbanken Skåne Arena i Lund den 8 april. Tränare Martin Thyr är trots förlusten i första matchen optimistisk.

– Nu har vi känt på dem och vet vad som väntar. Vi kommer att göra en bättre prestation, det är jag säker på. Det kommer att vara ett revanschsuget Baltichov och jag hoppas att vi kan vinna matchen, säger han.

Vad behöver ni förändra inför returmötet?

– Vi behöver göra en jäkla massa saker, vi behöver vinna målvaktsmatchen och vi behöver komma upp i en helt annan intensitet i vårt försvarsspel. Gör vi det kan vi få lite kontringar. Får vi till bättre målvakts-, försvars- och kontringsspel har vi absolut chansen att slå Farmen.

Hur laddar ni om?

– Vi tog ett snack direkt efter matchen. Alla var ruskigt besvikna och hade killarna fått bestämma hade vi spelat om matchen direkt. Under veckan kommer vi att träna på och vi kommer att göra en bättre prestation nästa match, säger Martin Thyr, tränare för Baltichov.

Vinner Baltichov returmötet nästa söndag blir det en tredje och avgörande match, som i så fall också den spelas i Lund.

