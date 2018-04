Getingbo väntar Lerum i trean

Fotboll

NYFÖRVÄRV: Peter Sjöberg, huvudtränare, Johan Wallander, Jörgen Bylin, assisterande tränare, Ove Tobiasson, målvaktstränare, Stina Hedberg, sjukgymnast/rehab, Jakob Kjellberg, back, comeback, Philip Näslund, back, Kärra Klareberg, Emmanuel Boakye, back, Gällivare/Malmberget, Fati Spahija, mittfältare, Utsikten, Felix Kasper, mittfältare, Gais, Sebastian Moya, mittfältare, Öis U19, Stefan Marjanovic, mittfältare, Jonsered, Alfred Lilja, mittfältare, Gunnilse, Amar Kurspahic, anfallare, Utsikten, Dilan Olsson, anfallare, Gårda, Lukas Ottosson back, uppflyttad från juniorlaget, Erik Blick, back, uppflyttad från juniorlaget.



FÖRLUSTER:

Marcus Hansson, Stenkullen, Marcus Liljewall, Stenkullen, Jonas Olausson,Stenkullen, Fredrik Ledius, Kongahälla IK, Naders Senftén, Skoftebyns IF, Marcus Andersson och Devran Celik.

FOTBOLL: Efter nedflyttningen förra säsongen är målet att ta sig tillbaka till tvåan, men vad som är ännu viktigare är att lära sig ett spel som räcker till i division 2. På lördag väntar Lerums IS premiär mot Gunnilse IS.

Sedan det dystra slutet med degradering i höstas har det skett stora förändringar i Lerums IS under vintern. Flera spelare i lagets ryggrad lämnade laget och under en period var det en ganska tunn trupp som utgjorde LIS herrlag.

– Det är alltid svårare att värva spelare när man åker ner och ett tag såg det ganska mörkt ut faktiskt, säger den nye tränaren Peter Sjöberg.

Men nu ser situationen bättre ut. Laget har hela tio nyförvärv, om man räknar med Felix Kasper som skrivit kontrakt efter att ha varit utlånad från Gais under hösten. Efter en stressfraktur som höll honom borta från spel i slutet på förra säsongen är han nu återställd.

– Jag fick inte så mycket speltid i Gais och det har varit kul att komma till Lerum. Här känns det som att jag betyder något och det ger motivation, ny energi, säger han.

Det mest spektakulära nyförvärvet är Emmanuel Boakye, som ursprungligen kommer från Ghana och har en lång bakgrund som professionell fotbollsspelare. Bland annat har han spelat sex matcher i Ajax A-lag. I Sverige har han spelat i Åtvidaberg och Gällivare/Malmberget innan han skrev på för Lerum då han av en tillfällighet flyttade till Tollered och letade efter en klubb i närområdet.

Emmanuel Boakye är inte på plats under träningspasset som LT besöker men tränaren beskriver honom som en ödmjuk person, som med sina 33 år har ”rätt” ålder i en trupp med låg medelålder. Dessutom spelar han innerback, den position som LIS mest av allt behövde förstärka.

– Han är en skänk från ovan, säger Peter Sjöberg.

Även ledarstaben har vuxit rejält. Bland nykomlingarna finns målvaktstränaren Ove Tobiasson, coach för Gais målvakter i tiotalet år och själv var han blåvit målvakt bakom Thomas Wernerson under IFK Göteborgs glansdagar på 80-talet.

Förändringarna handlar dock inte bara om nya namn i truppen. Peter Sjöberg vill se en ny typ av fotboll med större bollinnehav och ett mer varierat anfallsspel med färre långa bollar i djupled. Målet är att ta sig tillbaka till division 2, men framför allt handlar den här säsongen om att etablera det nya spelsystemet.

– Jag tycker att Lerum borde kunna ha ett stabilt division 2-lag med den ungdomsverksamhet som finns och målsättningen är att vi ska ta oss tillbaka, men då måste vi ha ett eget spel, säger Peter Sjöberg.

Tillsammans med assisterande tränaren Martin Karlsson konstaterar han att de hamnat i en sällsynt stark division 3-serie.

– Det är ett getingbo. Landvetters trupp går inte av för hackor och Qviding är bra, säger Martin Karlsson.

– Jag hoppas på att vi har samlat ihop så många poäng att vi kan vara med på målsnöret och jag tror att vi kommer att bli bättre ju längre säsongen går, säger Peter Sjöberg.

Han räknar med att det dröjer ett tag innan det nya spelsystemet sitter och en besvärlig vinter har satt käppar i hjulen. Som LT tidigare skrivit om har det nya konstgräset på Rydsbergsplanen inte varit i spelbart skick och även Hulanplanen har varit undermålig.

Tränarna rabblar upp närmare tio anläggningar både i och utanför kommunen som man tvingats åka till för att kunna träna, och ofta har de fått dela planerna med andra lag.

– Vi har varit som ett resande cirkussällskap, säger Martin Karlsson.

