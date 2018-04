Jacob i maffig musikal på operan

Jacob Andréas spelade nyligen den sista föreställningen av The Book of Mormon. Foto: Daniel Elfvelin

Lerum

Jacob Andréas

Ålder: Fyller 35 år den 19 april.

Bor: Hus i Lerum.

Yrke: Musikalartist.

Familj: Frun Caroline, barnen Leo, sex år, och Rasmus, två år.

Bakgrund: Tog examen från Balettakademien Göteborg 2005. Därefter jobbade Jacob med shower innan han gjorde sin första roll i en stor musikal 2007 då han spelade Rolf i Sound of Music i Stockholm. På meritlistan finns bland annat Kristina från Duvemåla, Crazy For You och Hair på Göteborgsoperan, samt Mamma Mia The Party och The Book of Mormon i Stockholm.

Aktuell: Med Ringaren i Notre Dame som har premiär den 22 september på Göteborgsoperan. Tre uppträdanden i Lerums kommun: gästartist på Musikresan på Aludden den 12 april, välgörenhetskonserten Alla kan göra något i Lerums kyrka den 22 april och konserten Sånger Från Duvemåla Hage i Skallsjö kyrka den 27 juni. Jacob förbereder också debutskivan Bröderna Andréas” med musik influerad av Ted Gärdestad, Håkan Hellström och Mauro Scocco tillsammans med bröderna David och Daniel.

Storslaget äventyr på Göteborgsoperan avlöser galen humor på Chinateatern. Efter The Book of Mormon tar Jacob Andréas nu sikte på höstens roller i Ringaren i Notre Dame. Mellan de storskaliga musikalerna väntar bland annat en uppföljning av välgörenhetskonserten Alla kan göra något i Lerums kyrka.



Det är efter 90 föreställningar som Jacob Andréas precis tagit avsked av den hyllade The Book of Mormon och sin karaktär Äldste Young, en mormon ute på en skruvad missionärsresa.

– Det har varit en komplett föreställning där jag både har fått steppa, dansa och sjunga och jag har aldrig tidigare jobbat med en föreställning som lockat så mycket skratt, gapskratt. Det har varit en jätterolig period och det har varit en fullsatt salong kväll efter kväll, men nu kan vi inte fortsätta på grund av rättighetsskäl, säger han.

Men Jacob är samtidigt glad att slippa pendla till Stockholm, där han även uppträtt med Mamma Mia the party. Nyligen fick han en rapport över sina resor från SJ det senaste året. Sammanlagt har han åkt 39 357 kilometer mellan Lerum och Stockholm.

– Det är ett varv runt jorden. Nu blir det skönt att komma hem ett tag, säger han.

Pusslet att få ihop familjeliv med två barn på två och sex år blir nu väsentligt enklare. Frun Caroline gör tummen upp från köket.

– Det är jätteskönt att det blir hemmaplan nu, säger också hon.

Nästa stora projekt blir Ringaren i Notre Dame, som har premiär på Göteborgsoperan i slutet av september. Inför castingen i höstas förberedde sig Jacob extra grundligt då han åkte till Köpenhamn där föreställningen spelades då.

– Det är en roll som jag verkligen ville ha. Jag trivs väldigt bra på Göteborgsoperan som är en väldigt kreativ arbetsplats och det är en storslagen föreställning som imponerar både vokalt och visuellt.

Van inhoppare

Dels kommer Jacob att ha en roll i ensemblen, dels kommer han att vara inhoppare i huvudrollen som den puckelryggiga klockringaren Quasimodo.

– Än så länge vet jag om två föreställningar där jag ska spela Quasimodo.

Under spelperioden gäller det dock att vara beredd på plötsliga inhopp vid sjukdomar eller skador. Men att vara inhoppare i huvudroller har blivit något av Jacobs specialitet, ett uppdrag som han har haft i nästan alla de musikaler han medverkat i.

– Det har hänt att jag fått hoppa in i huvudrollen 45 minuter innan start, men hittills har det gått bra. Det handlar om att vara noggrant förberedd och man måste kunna hantera press och ett stort adrenalinpåslag.

Rollen som Quasimodo blir en ny scenupplevelse.

– Jag kommer att stå på balustraden, få klättra mycket och hänga och flyga upp i den stora ringklockan. Det är en väldigt fysiskt utmanande roll så det gäller att jag håller mig i form.

Med över tio år i branschen upplever Jacob ett uppsving för musikaler. Han ser en större bredd av produktioner och genren har även fått ta större plats i ”finkulturella” högborgar. Under det här spelåret kompletteras till exempel jättesatsningen Ringaren i Notre Dame av två mindre musikaler på Göteborgsoperan. Jacob har även uppmärksammat en mer blandad publik i salongerna.

– Musikaler har haft lite av en töntstämpel, men nu kan jag till och med se kompisgäng i 25-årsåldern i publiken och det är jätteroligt.

På hemmaplan

Med några månader kvar till repetitionerna på operan ägnar sig Jacob åt ett flertal mindre projekt och bland annat väntar tre uppträdanden på hemmaplan. I slutet av juni gästar han Skallsjö kyrka och redan den här månaden väntar två uppträdanden i Lerum. Den 12 april är han gästartist i Aluddens ”På spåret”-satsning Musikresan och den 22 april blir det en uppföljning på välgörenhetskonserten Alla kan göra något, som arrangerades i Lerums kyrka för två år sedan. Det var Jacob själv som var initiativtagare till konserten där man samlade in pengar till flyktingar. Liksom förra gången tar han med sig tre kollegor – Kattis Trollregn, som deltog även 2016, Micaela Sjöstedt, samt Jesper Blomberg från Floda.

– Det är roligt att vi är två från kommunen och Jesper är en väldigt duktig musikal- artist. Han var också med i The Book of Mormon och i höst ska ha uppträda i Jönköping med On the Town, en stor dansmusikal.

Årets tema på välgörenhetskonserten blir just musikaler. Jacob kommer själv att sjunga I solsken från Ringaren i Notre Dame och de övriga låtarna kommer bland annat från Phantom of the Opera, Chess och My fair lady.

