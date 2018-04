Polis varnar för liga som begår åldringsbrott

Lerum

Polis varnar för en liga som begår brott mot åldringar i landet – ett tiotal polisanmälningar har anmälts på bara några dagar.



Det är polisens CIRCA-grupp, stationerad i Vårgårda, som nu gått ut med en varning efter att flera brott mot åldringar har anmälts i södra och västra delarna av landet.

– Det är personer som har rest in i södra Sverige och som sedan jobbar sig uppåt, säger Håkan Carlsson, chef för CIRCA-gruppen, om gärningsmännen.

Rör sig snabbt

De nu anmälda brotten har gått till enligt ett liknande mönster: En gärningsperson, oftast en ensam kvinna, ringer på hemma hos en åldring och uppger sig samla in pengar, eller ber om att få fylla på en flaska med vatten. Väl insläppt i offrets bostad har det sedan stulits kontanter eller smycken.

– Svårigheten är att de här personerna arbetar över stora geografiska områden. När vi får in en anmälan kan de redan befinna sig ett tiotal mil från platsen där brottet begicks, säger Håkan Carlsson.

”Pågående förundersökning”

Hur många personer som är inblandade i den aktuella brottsligheten är oklart. Enligt polisens uppgifter har det i samband med stölderna suttit en man i en väntande bil, beredd att köra gärningspersonen från platsen. Polis har också fått in uppgifter om att ligan färdas i bilar med tyska registreringsskyltar.

Har ni en bild av vilka gärningspersonerna är?

– Det är ingen jag vill prata om, det är en pågående förundersökning, säger Håkan Carlsson.

Släpp inte in okända

Polis har erfarenhet av en liknande liga som opererade i landet under slutet av fjolåret. I det fallet kunde de gripa flera personer i Uppsala, Gävle och Hudiksvall – till den konstellationen tror sig polisen kunna knyta cirka 200 brott.

– Vår erfarenhet är att de här ligorna fortsätter tills de lämnar landet eller tills de åker fast, säger Håkan Carlsson.

Polisens råd är att inte släppa in okända människor i sin bostad. Skulle någon ändå gå in i bostaden så är uppmaningen att hålla personen, och även ytterdörren, under uppsikt så att ingen annan smiter in. Polis menar att man snarast ska försöka få ut personer ur bostaden om de har trängt sig på.

”Vill jobba i det tysta”

– Det här är personer som mycket sällan använder våld. De vill jobba i det tysta och väcka så lite uppmärksamhet som möjligt, säger Håkan Carlsson.

Polis uppmanar alla som har blivit utsatta för stölder eller stöldförsök att göra en polisanmäla, och att inte röra föremål som gärningspersonerna eventuellt har rört vid i bostaden.

För att komma åt stöldligorna ber polisen nu också allmänheten om hjälp med iakttagelser av personer och fordon som kan sättas i samband med brotten.