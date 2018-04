Arkivfoto: Per Anger

TOLLERED

Just nu ställer Curt Dahlén ut sina målningar på Hotellgalleriet på Nääs fabriker under namnet Geometriska former och uttryck.

Utställningen, som pågår dagligen fram till och med 15 maj, är den sista på Nääs fabriker som efter tio år och cirka 80 vernissage nu väljer att avsluta sitt galleri.