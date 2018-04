Debut för Eric på Londonscenen

Lerum

Eric Hallengren

Ålder: 26 år

Bor: Delar lägenhet med sambon och flickvännen Tina och ett annat par i västra London

Familj: Har familjen i Lerum, samt flickvännen Tina

Aktuell: Debuterar i morgon på Dominion Theatre i West End i London i musikalen Bat out of hell – The Musical.

Han började sjunga framför tv:n som treåring och sedan har det bara rullat på.

Hans scenvana är stor, men ändå är det lite pirrigt just nu.

I morgon debuterar han i musikalen Bat Out Of Hell, som har premiär på Dominion Theatre i London.



– Vi har repeterat sedan februari och jag ser verkligen fram emot den närmaste tiden och att få stå på den stora scenen.

– Föreställningen bygger på Meatloafs musik och det är en helt fantastisk känsla att framföra den. Det blir nästan som en rockkonsert snarare än en musikal.

Sitt första musikaliska framförande gjorde han med barnkören i Lerums missionskyrka och fick genom detta chansen att sjunga in en barnskiva. Fast sjungit gjorde han mycket tidigare.

– Min familj har berättat för mig att jag som treåring stod och sjöng framför tv:n till GES hit När vi gräver guld i USA.

Som tioåring började Eric i Brunnsbo Musikklasser, med inriktning på körsång. Han sjöng varje dag och visste redan då att han skulle arbeta med musik när han blev äldre. Men det var först i slutet av gymnasietiden som han bestämde sig för att satsa på musikallivet.

Mycket körsång har det blivit för Eric Hallengren, som bland annat var med i Göteborgs Domkyrkas körer under tio år och en av de drivande för en barbershop-kör vid namnet Göteborgs Killkör. De var med och tävlade i Talang 2008, där de fick en bra placering.

Har fått kulturpriset

För sex år sedan fick Eric Lerums kommuns kulturpris, som gjorde det möjligt för honom att lägga mer tid på musikalartistutbildningen vid Performing Art Scool på Dansforum i Göteborg. I en intervju i LT fick han frågan om vad han gör om fem år och svarade:

– Då jobbar jag på någon av de största scenerna i världen, som till exempel West End i London eller Broadway i New York.

Kanske ett litet kaxigt svar då, men se var han står idag.

Det var när Eric läste en master i Cardiff vid Royal Welsh College of Music and Drama som eleverna spelade upp ett stycke för agenter i London. Det slutade med att han fick en egen agent.

– Det är väldigt vanligt att man har en agent i Storbritannien som sköter jobbsökandet åt en. När jag var på en audition i Danmark i januari ringde min agent och sa att jag fått en West End-audition veckan därpå.

– Efter några provspelningar fick jag jobbet och en månad senare började vi repetitionerna.

Intensiv period

Sedan dess har Eric haft en intensiv period med arbete på scenen måndag till lördag. Efter morgondagens premiär blir det föreställningar på kvällarna och repetitioner på dagarna.

– Musikalen spelas på Dominion Theater, som ligger mitt i smeten av London. Det är en av de största teatrarna som finns på West End.

– Föreställningen innehåller motorcyklar, pyroteknik och massa annan häftig teknik. Vi är ett 30-tal personer i ensemblen, men det är många fler som är involverade i produktionen. Det är en väldigt häftig arbetsplats, eftersom ingen föreställning blir exakt som den andra, så det gäller att alltid vara på tå.

Den närmaste tiden väntar åtta föreställningar i veckan för ensamblen, där Eric gestaltar Vanveeteren. Han är också förste inhoppare för karaktären Blake och andre inhoppare för Ledoux.

– En vanlig dag kommer jag till teatern två timmar innan föreställningen för uppvärmning av både kroppen och rösten.

Eric bor tillsammans med sin flickvän Tina, som är utbildad vid Balettakademin i Göteborg. De delar lägenhet med ett annat par.

– Vi kände inte det här paret tidigare, men de är också inom kulturbranschen.

– Jag och Tina har ett rum och delar på vardagsrummet och köket med de andra.

Stort idrottsintresse

Än så länge har det inte blivit mycket till fritid för Eric eftersom förberedelserna inför musikalen har varit väldigt intensiva, men han berättar att han och flickvännen gärna besöker nya stadsdelar i London eller testar någon ny restaurang. Han berättar också att han är väldigt sportintresserad och följer många olika sporter, speciellt fotboll, cykling och innebandy.

– Fram till gymnasiet spelade jag fotboll i Lerum IS och var under många år med i IBK Pantern/FBC Lerum, så jag försöker hålla mig uppdaterad på hur det går för dem.

– Lite extra kul tycker jag det är att FBC Lerum lyckades gå upp i Allsvenskan. Det är många i det nuvarande laget som jag spelat med i många år.

I dagsläget vet inte ­Eric hur länge London kommer att vara hans hemmastad, men biljetterna för föreställningen har i första skedet släppts fram till slutet av oktober.

– I Storbritannien sker förlängning av föreställningen efter hand, så vi får se hur länge jag blir kvar.

– Kanske flera år.

Eric Hallengren

Ålder: 26 år

Bor: Delar lägenhet med sambon och flickvännen Tina och ett annat par i västra London

Familj: Har familjen i Lerum, samt flickvännen Tina

Aktuell: Debuterar i morgon på Dominion Theatre i West End i London i musikalen Bat out of hell – The Musical.