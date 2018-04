Drömmen är att starta ett bageri

Lerum

Rosalia hoppas kunna uppfylla sin dröm – att starta ett bageri. Om allt går som planerat är den första maj sista dagen hon sitter utanför Ica Kvantum och tigger.



Rosalia är välbekant för många Lerumsbor, hon har suttit och tiggt utanför Ica Kvantum i Hulan sedan snart fyra år tillbaka.

Om hon själv fick välja skulle hon inte vara här. Hon vill vara hemma hos sin familj, som består av fyra barn, maken, föräldrarna och brodern och hans familj. Nu hoppas hon att det ska bli verklighet.

– Jag älskar att baka och min önskan är att kunna försörja mina barn genom att starta ett bageri. Jag hoppas och håller tummarna för att det ska gå. Jag vill arbeta, jag vill inte bara sitta och tigga, säger hon.

Som turist

Med ett stort leende utbrister hon sedan:

– Tänk om det skulle gå så bra att jag kan komma tillbaka till Lerum som turist. Vi kan hälsa på mina vänner, och jag kan visa mina barn hur det är här. Och då kan jag gå in på Ica Kvantum och handla som alla andra kunder.

Hoppas på hjälp

Hon och hennes Lerumskompisar jobbar nu hårt för att samla in en startplåt till Rosalias bageri. Tanken är att hon ska sitta utanför matbutiken för allra sista gången den första maj, den andra maj åker hon till Bulgarien.

– Jag sitter här för mina barns skull men nu orkar jag inte fortsätta så här längre, jag vill inte vara borta från mina barn, säger hon och fortsätter:

– Jag tror att både de som tycker om mig och de som inte tycker om mig tycker att det är bra att jag är hemma med mina barn. Jag är jättetacksam om någon vill hjälpa till och skänka pengar så att jag kan starta ett bageri.

Hon är noga med att poängtera att hon inte är tvingad att sitta och tigga och att det inte heller är någon liga som tar hennes pengar.

– Är det någon som skänker 20 kronor till mig så går alla 20 kronorna till mig och mina barn.

Alla lika

Under årens lopp är det många som har varit snälla mot henne, sedan är det också många som ignorerar henne och så finns det de som är elaka. Till exempel var det en man som körde in en kundvagn i magen på henne när hon var gravid. Hon har upprepade gånger vädjat om att de som är arga på henne ska låta henne vara ifred, att de ska ignorera hennes istället för att vara otrevliga. All negativitet riktat mot henne är också en orsak till att hon inte orkar vara tiggare längre.

– Jag behandlar andra människor med respekt och vill själv också bli behandlad så, säger hon.

Tidningen har skrivit om Rosalia flera gånger. Första gången var våren 2015 då berättade hon att livet hemma i Bulgarien var tungt. Varken hon eller hennes man hade arbete.

– Det finns inga jobb att söka, och jag kan inte förklara varför det är så, sa hon.

Paret såg ingen annan utväg än att lämna hemlandet för att få ihop pengar så att barnen kunde få mat, kläder, tak över huvudet och gå i skolan. Sedan dess har alltså Rosalia suttit utanför matvaruaffären så gott som varje dag. Hon är lycklig över att ha hittat en annan väg. Och hoppas innerligt att idén om ett eget bageri ska kunna förverkligas.