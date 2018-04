Lerumsbandet Vogon Poetry släpper ny skiva

Lerum

På fredag släpper Lerumsbandet Vogon Poetry sin tredje fullängdsskiva. I maj väntar festivalspelning i Tyskland för trion.

– För oss är det extremt stort att få spela på den här festivalen, säger Roger Tell som skriver text och musik i bandet.



Vogon Poetry består av sångaren John Andersson samt Roger Tell, keyboard och percussion och Daniel Önnerby, keyboard och bakgrundssång.

Alla tre kommer ursprungligen från Skåne men är nu bosatta i Lerum. Bandet har funnits sedan 2012. Det hela började med en musiktävling på den arbetsplats där Roger Tell och Daniel Önnerby arbetade.

– Där beslutades det att det skulle hållas en musiktävling. Vi delades in i lag och fick en Ipad som var det enda tillåtna tillverkningsverktyget, både för sångläggning och för instrument. I den gruppen skapade vi vår första låt, berättar Roger Tell.

Låten skulle framföras inför de övriga på företaget, men bandet saknade en sångare. John Andersson tränade på samma gym som Roger och Daniel, de ställde frågan till honom och han nappade.

”Lite bittert”

Men trots höga ambitioner kom bandet bara tvåa i tävlingen.

– Det är fortfarande lite bittert, säger Roger Tell och skrattar. Men vi tyckte att det var väldigt roligt och det blev startskottet för hela gruppen.

Sedan dess har bandet hunnit släppa två fullängdsalbum. Roger Tell beskriver musiken som melodisk och ganska minimalistisk elektronisk pop, och nämner bandinfluenser som IAMX, Elegant Machinery och Sista mannen på jorden.

– Vi hämtar mycket influenser ur syntpopen som var stor i början av 90-talet.

Bandet hämtar även inspiration från science fiction, bandnamnet är till exempel hämtat från Douglas Adams kultroman Liftarens guide till galaxen, där den vogonska poesin beskrivs som universums tredje värsta.

– Vi tänkte att om vi startar från botten så kan det inte bli så mycket värre, säger Roger Tell och skrattar.

På fredag släpps bandets tredje fullängdsskiva som fått titeln Life, the Universe and Everything, också det en Adams-referens. Roger Tell, som skriver det mesta av texterna och musiken, beskriver den som mer homogen är bandets tidigare.

– Vi har fått jobba med den under en mer sammanhållen tidsram. Låtarna hänger ihop på ett bättre sätt.

Stranger Things

Även om det fortfarande finns influenser av science fiction och populärkultur, bland annat i öppningsspåret Upside Down, hämtat från populära tv-serien Stranger Things, tycker Roger Tell att låtarna har ett större allvar än bandets tidigare alster.

– Skivan skrevs i en lite tyngre period i mitt liv, och det har speglat av sig på låtarna, säger han.

– Senaste singeln heter Children of mine, och mycket av den blickar framåt med tankar om hur det kommer att bli för våra barn. Det är en låt som handlar mycket om att fånga det vi är i nu, för vi vet aldrig hur det kommer att bli framöver, fortsätter han.

Spelning i London

Alla tre i bandet är i 40-årsåldern och har familj, så de är inte ute och spelar särskilt mycket. Två-tre konserter per år brukar de hinna med. Men den här våren bryter mönstret lite. I februari spelade bandet på Sticky Fingers, och förra helgen gjorde de en spelning i London.

– Gensvaret i England var överväldigande, vi är fortfarande lite chockade. Det är alltid lite nervöst att framföra nytt material och hur det ska tas emot, men det var väldigt god stämning.

18 maj väntar nästa spelning, den gången på musikfestivalen Wave-Gotik-Treffen som hålls i tyska Leipzig. Något som bandet verkligen ser fram emot.

– För oss är det extremt stort att få spela på den här festivalen, det trodde vi inte när vi startade 2012. Det ska bli spännande att se hur vi möts där nere, vi har aldrig spelat i Tyskland.

Vogon Poetry är en hobby för de tre medlemmarna, och framför allt handlar det om att ha roligt.

– Vi har jättekul tillsammans, och det var det första vi sa när vi hade spelat där på jobbet: ”det här håller vi på med så länge vi tycker det är kul, om det blir mer slit än roligt lägger vi ner”.