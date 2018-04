Svar till ”Framtiden för Aspenäs Villastad”, LT 18/4

Debatt

Om jag tolkar insändaren från Anders Fahlström rätt kommer de nya avstyckningsmöjligheterna i Aspenäs tillsammans med stora vinstincitament innebära så pass omfattande lägenhetsbyggnation att hela Aspenäs och dess genuina villastadskaraktär hotas. Avgörande för detta scenario är enligt AF det projekt (två hus med villakaraktär som rymmer fyra lägenheter vardera) som undertecknad lämnat in bygglovsansökan på.

Men är denna hotbild verkligen reell? Själv tolkar jag inlägget som kreativ Nimby-argumentation. (Anm: Nimby = Not in my backyard, vedertagen benämning på boendes motstånd till närliggande byggprojekt, trots att byggprojektet i sig är planerat enligt konstens alla regler.)

Till att börja med – det kalkylexempel som AF baserar sitt resonemang på är direkt felaktigt. Den extremt goda affär som målas upp finns inte, därmed inte heller drivkraften bakom den utveckling som målas upp. Finns det en uppsjö av tomter i Aspenäs som är lämplig för lägenhetsbyggnation? Jag är tveksam till det också. Innebär lägenhetsinslag i Aspenäs stopp för naturlig generationsväxling såsom AF påstår? Tvärtom, lägenhetsinslag bidrar till generationsväxling. Till sist, är det rimligt att anta att byggnadsnämnden skulle godkänna byggnation som innebär att Aspenäskaraktären går helt förlorad? Nej, jag ser det inte som sannolikt att stora flerbostadshus kommer tillåtas.

Aspenäs har en fantastisk karaktär som måste vårdas, det är nog de flesta överens om. Samtidigt finns det ett stort behov av lägenheter i området, inte minst bland äldre som vill lämna sin villa men ändå bo kvar. Jag tror att Aspenäs kan ha ett litet begränsat inslag av lägenheter. Den byggnation av lägenheter som görs bör vara småskalig och ha genomtänkt arkitektur som bidrar till omgivningen.

Planerat projekt AF åsyftar avser två hus med fyra lägenheter vardera och som planeras på en öppen gräsyta i korsningen Lillies väg och Kristina Hårds väg. Stor vikt har lagts vid arkitektur, utemiljö och skalor så att husen väl ska smälta in väl på gata och i området. Målsättningen är att husen ska ha estetiska kvaliteter som bidrar till närområdet och att trädgårdsmiljön ska vara attraktiv för både boende och förbipasserande.

Jag diskuterar gärna detta projekt, men låt diskussionen hålla en högre nivå än vädjan till rädslor och vilseledning med felaktiga kalkylexempel och övrig lek med siffror.

Fredrik Dahlström