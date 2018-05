Vem vill bo i Aspenäs?

lt-debatt

På min sedvanliga eftermiddagspromenad träffar jag en ung familj som stretar upp för den branta Kristina Hårds väg i Aspenäs Villastad med barnvagn och hund i sele. Vi börjar prata. De funderar på att leta hus i Aspenäs.

– Här är så fint, säger de. Så så fin natur, så häftiga berg.

– Visst är det, säger jag. Men tänk er för. Just här där vi står, vid nummer 20, kan man med blotta ögat och i den nyutsprungna grönskan se sju små markbitar som redan styckats och där det i de flesta fall lämnats in bygglovsansökningar på hus som täcker i stort sett hela tomten. Och tro för all del inte att ansökningarna förvägras. Och de häftiga bergen ni pratar om kommer inte att finnas kvar efter byggnationen. Om mäklare pratar om ”läget, läget, läget” så pratar Lerums politiker om ”förtäta, förtäta, förtäta”.

Tyvärr är det här inte alls ironi utan alldeles sant. Sedan Lerums kommun släppte såväl tomtstyckningar som arealer och bygglov i princip fritt 2015 har Aspenäsområdet ändrat karaktär. Har du en tomt stor nog att hysa ett hus är det fritt fram att stycka. Att du bygger helt nära tomtgränsen eller vägen har ingen betydelse. Inte heller om huset är betydligt högre än kringliggande eller om du måste spränga bort tio meter berg. Vad beträffar grannar är det absolut inget man behöver bry sig om. Deras farhågor och protester bryr man sig faktiskt inte alls om vid bygglovsansökningar.

Ni som bor i Aspenäs, fundera över ert boende. Hur nära vill ni ha grannarna? Hus stora hus vill ni tillåta? Hur små tomter är acceptabelt? Hur många träd skall vi offra?

Ni som funderar på att flytta till Aspenäs, hur skall ni göra för att få den mysiga boendemiljö ni önskade vid flytten till Lerum? Hur skall ni kunna stoppa den extrema förtätningen och ovillkorliga byggnationen i Aspenäs. Hur ska ni kunna ge era barn den boendemiljö ni betalar dyrt för? Protestera om ni inte vill ha den här utvecklingen. Besök Facebookgruppen Bevara Aspenäs Villastad och följ debatten.