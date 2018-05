Robin kommer till Lerumsdagen

lt-noje

Nästa lördag, den 26 maj, är det dags för årets upplaga av Lerumsdagen.

Många aktiviteter utlovas på olika platser i Lerum.

På scenen står bland andra Robin Bengtsson och Bjarne Lundqvist, en sjungande konferencier.

– Valet av Robin Bengtsson har vi gjort eftersom vi i första hand vänder oss till barnfamiljer, förklarar Marianne Sörling, centrumledare i Lerum centrumföreningen.

I Melodifestivalen förra året tävlade Robin Bengtsson med låten I Can´t Go, som tog honom direkt till finalen, där han var favorittippad och också vann hela tävlingen. I Eurovision Song Contest i Ukraina slutade han på en femte plats. Låten har streamats nästan 21 miljoner gånger sedan dess.

Det hade gått bra för Robin redan tidigare. Som 18-åring kom han på tredje plats i talangprogrammet Idol 2008 och fem år senare släppte han sin första singel under artistnamnet B Robin. Därefter har han släppt ytterligare några stycken och skrivit hundratals låtar.

Han tävlade även i melodifestivalen 2016 med Constellation Prize, och var favorittippad, men slutade på en femteplats.

Förutom att Robin kommer att stå på scenen på Bagges torg denna lördag finns även Husbandet, Linda Skoglunds band, på plats, som kommer att spela vid några tillfällen. Underhåller gör också Ukulelegruppen i Floda, Lerums Blåsorkester och Isabel Sörling, som ursprungligen är från Lerum.

Under en kvart står också barnboksförfattarna Maria Engstrand, som Akademibokhandeln bjudit in, på scenen. Hon samtalar med Hanna Smedberg från bokförlaget Opal om hur boken Kod: Orestes blivit till och hur det varit att arbeta med den.

För de yngre besökarna kommer också Ballongkillen Adam Peterson, som ansiktsmålar och gör ballongfigurer och ett gäng söta valpar utför riskabla räddningsuppdrag för att skydda sitt hem. Dessutom besöker Pikachu från Pokemon Bagges torg och det finns möjligheten till ponnyridning.

På Brobacken stängs trafiken av för att ge plats åt hoppborgarstivoli för de lite äldre barnen. Där får de hoppa hela dagen för en kostnad på hundra kronor.

Det är inte bara på torget det händer saker. Det blir också loppis vid Tingshuset, samt en finloppis med modevisning. För den som tycker om gamla bilar och motorcyklar är parkeringen utanför Ljungs mötesplatsen för entusiaster.

Dagens konferencier är Bjarne Lundqvist, som skötte det jobbet även förra året. Bjarne är bland annat känd från dansbandet Flamingo- kvintetten och Streaplers, där han varit trummis. Nya plattan med The Mule Skinner Band har blivit väl mottagen, så under Lerumsdagen är han en sjungande konferencier.

Ann-Charlotte Edgar

ann-charlotte.edgar@lerumstidning.com